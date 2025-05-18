亞裔傳統月 華埠展廣東台山文化

「廣東語與台山語社交與語言教學和展覽小組」17日在曼哈頓華埠舉辦「移美廣東人的貢獻和以及廣東語台山語言展覽」活動，旨在介紹廣東和台山裔社群在美國做出的歷史與貢獻。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞裔傳統月，「廣東語與台山語社交與語言教學和展覽小組」17日在曼哈頓華埠 舉辦「移美廣東人的貢獻和以及廣東台山語言展覽」活動，旨在介紹廣東和台山裔社群在美國做出的歷史與貢獻，並推廣兩者的語言與文化。

主辦方表示，廣東與台山語使用者為19世紀最早移民 美國的華人 族群之一，其影響深遠。展覽內容呈現了多個歷史事件，包括參建橫貫大陸鐵路的廣東移民，以及他們在軍隊中服役的事蹟。展覽也提及了廣東與台山裔人士對各地華埠發展的貢獻。

活動中，主辦方陳列照片、口述歷史錄音與報刊剪影，回顧廣東、台山移民自19世紀中葉登陸美國後，從淘金熱、華埠建設，到參與越南戰爭與民權運動的足跡；語言互動區設置基本會話示範與拼音教學，參觀者可即場學習廣東與台山話常用問候語，並體驗聲調差異。

策畫小組表示，許多華裔新生代對「廣府系」早期移民的歷史所知有限，希望藉此機會「把語言重新帶回社區，讓年輕人了解自己的根」。她強調，廣東與台山話雖屬同源方言，但在用字與發音上各具特色，「保存多樣性的語言生態，就是保存華裔社群的集體記憶」。

華裔歷史學者張純如(Iris Chang)的重要著作「美國華人：一部敘事史」(The Chinese in America: A Narrative History)也有多個選段被選入展覽閱讀角。

此書從1840年代加州淘金熱時期講起，記述大量廣東籍華人移民前往美國西岸尋找機會，並在鐵路建設、農業和低薪勞動中貢獻良多，也探討華人如何在歧視中掙扎求存，逐步建立社區、自助機構與華人媒體，並在教育、商業與政治領域打下基礎。