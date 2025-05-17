新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆

新州運輸局鐵路機師時隔42年後再次爆發大規模罷工，紐新之間的通勤鐵路全線停運。(記者許君達╱攝影)

由於勞資談判未能取得共識，代表鐵路機師的「機車工程師和列車員兄弟會」(BLET)在16日零時如期發動罷工 行動，導致由新澤西州 運輸局(NJ Transit)管理的全部通勤鐵路服務停止，預計影響人數將達35萬。據悉，新澤西州客運鐵路上次出現大罷工發生在1983年，這是該州運輸系統42年來首次全面性罷工。

據報導，機師工會稱他們的成員現在年均工資11萬3000元，遠低於為大都會運輸署(MTA)和美鐵(Amtrak)服務的同行，並要求資方將年均工資提高到17萬元。新州運輸局方面則不認可工會給出的數字，稱其旗下鐵路機師的平均年收入為13萬5000元，工資最高者超過20萬元。工會方面對此威脅，如談判未果，將從5月16日零時01分起停止所有鐵路運輸工作，但運輸局方面依舊未予讓步。

新澤西運輸局是全美最大的州立公共交通運輸機構，運營鐵路、輕軌及公車等，而其旗下的通勤鐵路主要負責將州內各地居民運送至紐約市或與紐約有渡輪和PATH 捷運相連的霍博肯(Hoboken)，日均客運量約70萬人次，是全美第三大的通勤鐵路系統，僅次於MTA旗下的長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)。鐵路罷工後，運輸局增加了部分公車線路的運力，但警告稱公路運輸僅能補充鐵路20%的運力，並建議鐵路乘客在罷工期間盡量在家辦公、減少前往紐約。

新州華人楊先生每日依靠通勤火車前往紐約上班，他表示，公司老闆尚未表態允許他遠程辦公，目前他只能先乘公車到紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)，然後轉乘PATH捷運前往紐約。原本半小時的火車車程，如今需要一個半小時。住在普林斯頓的小謝則表示，公司已批准她近期在家上班，否則她只能開車前往壅堵嚴重的澤西市(Jersey City)上班。

由港航局運營的PATH捷運不受罷工影響，但預計大量需要乘坐公共交通前往紐約的新澤西居民會轉乘PATH。澤西市的華人社群在罷工開始前數日就開始出現大量抱怨，擔憂本就很擁擠的PATH會更加「擠不上去」。住在澤西市的通勤族葉女士表示，如果PATH太擠，她也許會考慮乘坐渡輪。