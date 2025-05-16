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川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

記者高雲兒╱紐約報導
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川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普總統近日簽署行政命令，宣布將嚴格執行聯邦法規中對商業駕駛執照(CDL)申請人英語能力的要求，強調所有商用車駕駛人必須具備基本英語溝通能力，以維護道路安全；該命令強調，相關規定早已存在，但多年未被有效落實，導致交通溝通問題加劇。

這項政策甫一公布，迅速在全美華人卡車司機社群中引發震動。有華人司機聲稱朋友因英語不好在路檢中被警察帶走，甚至被吊銷商業駕照。然而，根據多位受訪業內人士說法，目前尚無明確案例證實，有華人司機僅因語言能力不足而遭吊銷執照。

美國華人卡車協會董事會主席耿行接受本報訪問時表示：「至少到現在為止，我們自己的學員還沒有遇到這種事。只是聽到一點風聲，但不知道是真是假。」她補充，有一個學員最近在阿肯色州被攔查，「但不是因為語言，而是公司有押金沒交。警察讓他拿翻譯器解釋清楚後就沒事了，他也順利繼續開工。」

耿行介紹，目前CDL考試中，筆試階段在多個州仍可提供中文試卷，「紐約州就是可以考卡車中文筆試的」，但車檢與路考仍全程要求用英文進行，「簡單英文是卡車司機的基本職責，像車檢要用英文一項一項講出零件名稱與作用，這本來就是制度規定。」

她也說，這些英語內容屬於封閉範圍、可預期的專業術語，不是日常交流那麼複雜。「今天不會，明天學明天就會了。不是說你今天不會，明天還是不會。」她補充：「我們的學員都是經過車檢培訓考過的。當初連一個單詞都不會講的，現在一整套車檢流程都能一句一句講得很溜。」

另有一名華人司機表示，雖然筆試有選中文的便利，但車檢現場仍須以英文講解剎車、轉向、燈光、輪胎等部件，全程約10至20分鐘，「車檢時考官用英文問我廣告牌，我說我在專心開車沒看，但這種情況不能一直用來應付，還是要準備好。」

也有正面案例鼓舞同行。一名司機表示：「我朋友50多歲，連26個字母都認不全，考照後也能應付碼頭溝通了。而且我們華人司機態度好、會準備，還會用翻譯機，比西語裔強多了。」

耿行總結：「別被網上傳言嚇到了。卡車英語不是學術英文，是基本工作能力，只要肯學，沒什麼是過不了的。」

華人 阿肯色州 紐約州

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