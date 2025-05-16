移民律師：華人司機勿恐慌 備齊證件應對抽查

移民律師劉汝華表示，華人卡車司機也無須過度恐慌，但必須隨時備妥合法身份文件，應對潛在抽查。(記者高雲兒╱攝影)

針對總統川普近日簽署的行政命令、強調加強執行商業駕駛執照(CDL)申請人英語能力要求的政策，移民 律師劉汝華表示，目前相關執行細節並不清晰，華人 卡車司機也無須過度恐慌，但必須隨時備妥合法身分文件，應對潛在抽查。

劉汝華說，雖然該規定被稱為「落實聯邦法規」，但實際考試標準與執法界線，目前尚未明確界定，「到底要會多少英語？怎麼檢查？現在都還在討論階段，沒有明確標準，也沒有具體案例。」

他表示，目前已有相關組織準備提起訴訟，質疑該政策對非英語族裔造成不公平對待，「這份工作本來就靠體力與經驗維生，英文不好的幾乎都是移民，若以語言作為門檻，極有可能構成實質歧視。」

劉汝華提醒，華人司機最需要注意的，是確保自身處於合法工作狀態，並攜帶相關證明，「不論是綠卡 、工卡，或者是庇護等待期間的C8、C9卡，只要你擁有這些身分與合法駕照，就是合法在美工作的司機。」

他建議，即使不是在駕駛中，也應隨身攜帶可證明身分的合法文件，以備不時之需。

對於語言能力的實際風險，劉汝華認為，若已經依法通過筆試與路考，基本無需擔心，「語言不流利，不等於不合格。大多數司機都熟悉交通規則與標誌，即使口語不強，也有實戰經驗可補足。」

他表示，萬一在執法現場與警員溝通不順，通常不會馬上構成吊照行為，政府也應有一套通知、複檢或補考程序。「如果因語言不通而被立即剝奪駕駛權，那一定會引發訴訟，政府也不可能不考慮這樣的後果。」

「現在最重要的，是不要慌，做好基本準備。」劉汝華說，「帶好身分證件、合法駕照，回答你能回答的問題，不要與執法人員衝突。未來若有更多案例，我們也會根據狀況給出具體法律建議。」