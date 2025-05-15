紐約州通膨退稅支票10月寄出 逾820萬家庭符資格無須申請

州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布，州府將於10月起向符合資格的紐約居民寄發通膨退稅支票，金額最高達400元。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日宣布，州府將於10月起，向符合資格的紐約居民寄發通膨退稅 支票，金額最高達400元，預計將惠及全州約820萬戶家庭。支票將於10月至11月間陸續寄出，民眾無須申請。

州府表示，民眾無需額外填表申請，州稅務局(Department of Taxation and Finance)將根據2023年納稅資料，自動核發並郵寄支票。符合下列條件即可獲得通膨退稅支票：在2023年度已提交IT-201表格(紐約州 居民所得稅申報表)；申報收入符合退稅資格門檻；且未被列為其他納稅人的受扶養人。

寄送將在10月至11月進行，採隨機順序，與郵遞區號或地區無關，因此州府提醒「你的鄰居有可能比你先收到支票」。圖為退稅支票信封樣式。(取自州府)

退稅金額將依納稅身分與收入高低分級發放。對於單身報稅者，若調整後總所得(AGI)不超過7萬5000元，預計可獲得200元退稅；AGI介於7萬5000元至15萬元者，則可獲150元。夫妻共同報稅者，若AGI不超過15萬元，將獲400元退稅；AGI在15萬至30萬元間者，則可獲得300元。超過收入門檻或被列為他人受扶養人的納稅人則不符合資格。AGI可以在紐約州的居民所得稅申報表IT-201表格的第33行查詢。

寄送將在10月至11月進行，採隨機順序，與郵遞區號或地區無關，因此，州府提醒「你的鄰居有可能比你先收到支票」。欲查詢退稅資格與詳情，可訪問州府網站：ny.gov/inflationrefund

霍楚表示，這筆退稅是為了「把屬於民眾的錢還給民眾」，「從10月起，超過800萬名紐約人將收到通膨退稅。這是你們的錢，我們只是把它還給你們。」

該措施是霍楚在2026財年預算案中推動的幾項民生政策之一，其他還包括每名兒童最高1000元的托育稅額擴大補助，以及為所有學童提供免費營養午餐等。