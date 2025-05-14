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外國電影徵100%關稅？業者：華語獨立電影恐在紐約消失

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約向來是外國影片放映重鎮，市內林立的獨立影院也滿足了城市多元觀眾群體的文化需求。圖為Metrograph。(記者范航瑜╱攝影)
紐約向來是外國影片放映重鎮，市內林立的獨立影院也滿足了城市多元觀眾群體的文化需求。圖為Metrograph。(記者范航瑜╱攝影)

法國坎城影展在13日啟動，來自150多個國家的參展影片創下歷史新高；但就在一周前，總統川普宣布將對外國電影加徵100%關稅，為全球電影行業蒙上陰影。紐約外國獨立電影資源豐富，當地業者及觀眾也擔心，若關稅政策實施，會極大損害城市的文化多元性。

川普表示，對所有外國製作的電影加徵關稅，目的是保護日漸式微的美國電影產業，「這是一場由外國發起的有計畫行動，已構成國家安全威脅。這不僅關乎經濟利益，也牽涉到訊息傳播與意識形態。」他已授權商務部(DOC)等相關機構展開徵稅程序。

對此，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)也回應川普表示，「我們正在執行(we are on it)」。截至目前，這項關稅政策的細則仍十分模糊，究竟怎樣判定一部電影為「外國製作」、是否會影響到串流平台，尚未可知。

紐約向來是外國影片放映重鎮，市內林立的獨立影院也滿足了城市多元觀眾群體的文化需求。如曼哈頓華埠附近的Metrograph，目前正在放映侯孝賢導演的「千禧曼波」、蔡明亮的「不散」；位於西村(West Village)的IFC Center也於本月初放映賈樟柯系列作品，並舉行導演訪談。

在紐約從事電影發行工作的龔先生表示，通常，作為電影進口方的發行公司，會透過票房分帳等方式向Metrograph等影院徵收放映費用；「有這個關稅的存在，發行公司可能會跟院線收取更多費用或票房分帳比例」。

相較於今年初登陸美國院線的「好東西」、「哪吒2」等大熱商業片，獨立電影的處境將在關稅衝擊下更為艱難；龔先生表示，新政策若得以實施，勢必會逼迫發行商大幅減少外國獨立電影的進口量，「因為獨立電影和藝術電影發行本來就不賺錢。」

龔先生也質疑這一政策能否達到重振美國影業的目的，「美國電影逐漸失去對觀眾吸引力，並不是外國電影變多而導致的，這個舉措完全就是轉移矛盾」。他在工作中也常常見證優秀外國電影對紐約觀眾的吸引力，「上次放映婁燁導演的新片，院線和發行商的人都說，從來沒見過這麼熱情的觀眾和這麼好賣的首映周末」。

紐約各獨立影院的忠實觀眾韓先生對關稅政策表示失望，「如果藝術文化都不能無礙地傳播，這個國家也沒什麼核心價值了」；他也擔心，政策的實施會損害紐約最為寶貴的多元性，「我們可能以後只能看盜版了」。

關稅 川普 商務部

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