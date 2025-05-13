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布碌崙區長贈款13家小商家 助發展數位營銷

記者曹馨元／紐約報導
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布碌崙區長雷諾索(左)攜手亞平會，向13家小商家發放小額贈款，鼓勵他們積極探索數位營銷。(記者曹馨元／攝影)
布碌崙區長雷諾索(左)攜手亞平會，向13家小商家發放小額贈款，鼓勵他們積極探索數位營銷。(記者曹馨元／攝影)

12日，布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)攜手亞洲人平等會(AAFE，簡稱亞平會)，向13家位於布碌崙的小商家發放小額贈款，鼓勵這些小商家積極探索數位營銷，促其發展壯大。

活動在獲得此次贈款的班森賀(Bensonhurst)中餐館「有口福」(Lady Chow Kitchen)」舉行。雷諾索表示，5月恰好是亞太裔傳統月，小商家又是亞太裔社區的重要經濟力量，選擇在此舉辦活動，也是為了凸顯對亞太裔小商家的重視；「很多官代都說小商家是經濟的支柱，但真正助力小商家的政策卻不多」。

本次贈款活動，共有13家企業獲得共2萬6000元的小額贈款，其中，約半數為華人經營的小商家。雷諾索指出，在如今的數位商業時代，太多小商家因缺乏資金或資訊而無法與大企業競爭；他更分享到，自己的爸爸移民來美後，曾開設街角雜貨鋪(bodega)，因此深知小商家的不易。

作為亞平會的旗下機構，振興商業服務中心不僅開設了數位營銷課程，也將為發放此次小額贈款提供技術援助。據亞平會，此次獲得贈款的13家企業都曾報名數位營銷課程，且店家生意均於疫情期間遭受重創。

此次獲贈店家之一，「有口福」的老闆周愛琴表示，如今數位營銷已經成為了小商家接觸新客源的重要方式，自己也希望能通過這筆贈款，增加「有口福」在谷歌地圖(Google Map)、及社群媒體等平台上的能見度；「我們也想尋找合適的人來合作數位營銷這一塊，可能需要一個年輕人，我這個年齡很多網路的東西都不懂」。

周愛琴坦言，在如今的經濟環境下，生意並不好做；「原材料、人工等等各方面的費用都在提高，競爭又激烈，生意差一點就會虧錢」。好在周愛琴積極拓展額外業務，如今也是多個政府機構的餐飲供貨商。

但做一行愛一行，周愛琴表示，自己非常熱愛從事已久的餐飲業，也看到了同行透過數位營銷大獲成功的案例。如今，周愛琴也開始運營中文社媒「小紅書」，希望能以此為餐館打響名號。

布碌崙 疫情 社群媒體

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