紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本

當日中午時分，位於擺也街的「麗花軒」門口排起了隊，不少年輕的面孔正在挑揀合適的鮮花品類。(記者曹馨元／攝影)

11日，恰逢一年一度的母親節 ，紐約曼哈頓華埠 街頭人潮洶湧，隨處可見捧著花束準備獻禮媽媽的民眾。散落華埠的各大花店、以及堅尼路(Canal St)上的金飾店更是賓客盈門；不過，不少業者表示，雖然母親節當日客流量可觀，但受到大環境影響，客人的購買力較往年還是要稍弱一些。

當日中午時分，位於擺也街(Bayard St.)的老字號花店「麗花軒」門口排起了隊，不少年輕的面孔正在挑揀合適的鮮花品類；店主陳蘇珊(Susan Chan)也萬分忙碌，一邊夾著電話與客人敲定線上訂單細節，一邊修剪花枝，為門店客人打包花束。她表示，與往年一樣，今年母親節的銷售量也較平日高出50%不止。

「人們還是在慶祝母親節的，只不過因為經濟不好，大家買得克制了一些。」陳蘇珊坦言，盡管母親節當日生意火爆，但作為華埠小商家，仍在每日的經營中感受到了來自堵車費與關稅 政策的重重壓力，「我們從1997年開業到現在，經歷過九一一事件、新冠疫情，堵車費對我們的影響真的非同小可」。

而在關稅方面，陳蘇珊則指出，店內所有鮮花都是進口而來；「很多花來自加拿大，母親節大家買的很多的玫瑰是從南美進口來的」。她也感嘆，對於小商家而言，關稅並不是新聞中冰冷的數字，「所有來自總統的決定，都切實影響我們的生計」。

開設於孔子大廈樓下的「芬芳海棠花舖」店主Malen表示，關稅政策下，批發商已經向她提價10%；「今年母親節雖然我們沒有活動，但是我也沒有對客人漲價，還是為大家保持最實惠的價格」。Malen也觀察到，往年來看，通常母親節前幾日就會有不少訂單，今年就稍少一些，「經濟下行多少會有點影響」。

位於堅尼路與勿街(Mott St.)路口的「恆生珠寶金行」在母親節推出了抽獎活動，並趁節慶發布了不少黃金首飾新品。經理馮啓勁說，珠寶行每年都會在母親節前約一個月左右推出活動，「相比往年，今年大家響應慢一點」。