亞當斯案遭撤前 聯邦文件揭仍在擴大

根據市長辦公室說法，此次與川普的會談旨在討論紐約市的基礎建設等優先事項等議題，不過川普會後卻表示亞當斯是來感謝自己的。(取自市長辦公室)

在市長亞當斯 (Eric Adams)聯邦貪腐案遭撤銷後，他近期前往華府與總統川普 (Donald Trump)會晤，表示會商談基建和聯邦資金事宜。數小時後，司法部即公布了亞當斯貪腐案的相關文件，文件顯示，在川普政府上任並要求撤銷亞當斯的貪腐指控之際，案情其實仍在擴大之中。

據市長辦公室說法，此次會談旨在「討論紐約市 的優先事項」，包括基礎建設。川普會後卻表示，「我認為他是來感謝我的」，且補充兩人「幾乎沒談什麼」，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)後來也表示，是亞當斯主動提出的會面請求。

據悉，9日晚公布的亞當斯貪腐案文件包括大量搜查令申請、備忘錄與檢方證據材料近2000頁，初步審閱顯示，聯邦調查局(FBI)與聯邦檢察官曾調查亞當斯是否涉嫌妨害證人，但並未就此提出控訴。

文件也顯示，即便起訴書已送交，FBI與一位保守派聯邦檢察官仍在擴展調查，並希望對亞當斯親信進行電子監控。該親信曾在人頭捐款案中認罪，其姓名在文件中已去除，但根據案發時間與付款方式，外界普遍認為是亞當斯昔日的警局同僚、退休警督蒙哥馬利(Dwayne Montgomery)。

2023年5月，亞當斯一邊安插親信進入市憲章修訂委員會，一邊用以隱私為核心的通訊系統Signal向匿名對象請求「幫大忙」，希望對方協助找來1000位捐款人，各捐250元。他寫道，「你一直是我最可靠的人之一」，同年6月，亞當斯向匿名人士詢問是否出席自己的募款活動，或「捐給無家可歸的青少年」，檢方認定此為對競選捐款的暗語，這個人後來透過Zelle被退還捐款的1000元。