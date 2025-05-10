7橋梁2隧道設超速攝影機 MTA有望獲授權安裝

MTA有望在橋隧系統設置超速攝影機，初步涵蓋七座橋樑和兩條隧道，圖為羅伯特·甘迺迪大橋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)與州議會日前就2540億元的州預算案達成協議，大都會運輸署(MTA )和州橋梁管理廳將有望在接下來的議會表決中獲得授權，在他們管理的橋梁和隧道內安裝超速攝像頭。若駕駛人士在施工區域內超速，未來可能會自動收到罰單。

根據協議內容，MTA可在旗下七座橋梁與兩條隧道設置超速攝影設備，包括維拉札諾大橋(Verrazzano Bridge)、羅伯特·甘迺迪大橋(Robert F. Kennedy Bridge)及皇后區 -中城隧道(Queens-Midtown Tunnel)。

據悉，霍楚早在兩年前便提出在紐約市主要跨河設施設置攝影機，但當時遭到立法機關反對。此次協商中，雖未能如願將該計畫永久化，雙方仍達成妥協，將計畫延長至2031年，屆時再評估續行與否。

霍楚辦公室發言人庫莫雷蒂(Kara Cumoletti)表示，擴大這個已見成效的計畫至MTA橋隧系統，是州政府提升道路與橋梁安全的又一具體行動，有助於保護工人與路人安全。

原本州法允許在州高速公路廳(Thruway Authority)轄下最多10處，以及交通部(Department of Transportation)所管理的最多20處施工或維護區域內設置超速攝影。預算案通過後，這些數量將翻倍，MTA亦可參與此計畫，但需經公開聽證及董事會表決通過。

MTA橋隧部總裁謝里登(Catherine Sheridan)對此表示肯定，稱此措施有助於確保維修人員與承包商的安全，並感謝州長與立法機關的支持。

此外，負責管理瑞普凡溫克爾大橋(Rip Van Winkle Bridge)等橫跨哈德遜河的五座橋梁的州橋梁管理廳(State Bridge Authority)，也將獲准安裝自動攝影設備。根據規定，若攝影機拍到車輛超速，車主將面臨罰款，首次違規罰50元、18個月內第二次違規罰75元，後續每次違規罰100元。

此前，試點計畫原訂於明年到期，經本次協議後將延長五年。此次州預算案中，除超速攝影機項目擴展外，也包括對布碌崙(布魯克林)-皇后區高速公路(Brooklyn-Queens Expressway)超重卡車自動開罰系統的擴大，紐約市則可在皇后區大橋(Queensboro Bridge)等多座橋梁設置自動重量感測器。

立法機關已於7日開始對預算案各項條文進行表決，程序預計將持續至本周稍晚。