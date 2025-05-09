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600市警新血授銜 2華裔獲最高獎 盼為華社樹立榜樣

記者劉梓祁╱紐約報導
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Jenny Pan以全科成績第一和體能最佳獲雙料殊榮，畢業典禮後與父母及兩位妹妹一同慶祝。(記者劉梓祁╱攝影)
Jenny Pan以全科成績第一和體能最佳獲雙料殊榮，畢業典禮後與父母及兩位妹妹一同慶祝。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警察學院8日於曼哈頓麥迪遜廣場花園(MSG)舉行畢業典禮，逾600名學員宣示授銜；當中，華裔女警員Jenny Pan以全科成績第一和體能最佳，獲市長獎(Mayor's Award)及警務總長獎(Chief of Department's Award)雙料殊榮，同班學員王撼(Han Wang)則憑槍械滿分獲得培訓副局長獎(Deputy Commissioner of Training Award)。

根據市警，本次共有612名警校學員畢業，當中有158人在海外的33個國家出生。其中，亞裔新警員共108位，占總數18%，由98位男性和10名女性組成。來自中國的警員則有四位，均能使用國語或粵語交流。在過往，鮮有華裔學員在典禮登台，而此次八項殊榮中，便有三項由華裔獲得。

現年22歲的Jenny Pan加入警隊前畢業於聖約翰大學(St. John's University)，主修刑事司法，由於多位警察出身的教授在課堂上分享經驗，點燃了她披上警服的念頭。

父母均來自福建，身為長女的Jenny Pan常被叮囑要以身作則，帶領三名弟妹走出自己的道路；「爸媽總說，他們來美國是為了讓孩子有更好的生活，要我們努力就能做到想做的事。」

父親曾任廚師、母親專職照顧家庭，家中教育一向強調「埋頭苦幹」。生於紐約的她也自小對警察抱有正面印象，記得「在最需要幫助的時候，他們總會出現」。

受訓期間，她每天參加學院提供的選修課後輔導，終在結訓時獲得肯定。把得獎消息報給家人後，所有人都為她驕傲。同時，她在畢典上擔任致詞代表，用中文說出「謝謝」，感謝家人「在最困難的日子裡都不離不棄」。

她說，「我希望自己能讓同樣身為長子長女、或來自移民家庭的孩子明白，在美國有很多不同的道路可以走。」Jenny Pan將被派至布碌崙(布魯克林)的83分局執勤。談及未來，她希望數年後能回到警察學院任教。「我把身為亞裔女性為動力，讓更多像我一樣背景的人看到，他們也能加入警隊。」

王撼則在18歲時移民來美，加入市警前已在陸軍服役10年。生於河南的他說，自己從小就有成為警察的夢想，認為警察制服帥氣，且參軍的經驗也能運用在未來的執法中。此前，他曾被派往中東的前線戰場，接觸各式武器並累積實戰射擊經驗，為警校訓練奠定了扎實基礎，最終摘下最佳成績。

王撼的父母經營有一家美容院，他說，自己的雙語能力和文化背景能在執勤時發揮作用；「只要我在場，就能擔任中英翻譯，縮短因語言造成的隔閡」。

未來，王撼將被派至布碌崙81分局。寄語有意從警的華裔，33歲的他說，「不要放棄，朝著自己的目標往前走，一定會看到更寬的道路和光明的未來。」

王撼則憑槍械滿分獲培訓副局長獎。(市警提供)
王撼則憑槍械滿分獲培訓副局長獎。(市警提供)
王撼(右)憑槍械滿分獲培訓副局長獎，家人與軍中上尉(左)出席典禮支持。(記者劉梓...
王撼(右)憑槍械滿分獲培訓副局長獎，家人與軍中上尉(左)出席典禮支持。(記者劉梓祁╱攝影)
Jenny Pan在典禮上擔任致詞代表，用中文說出「謝謝」感謝家人。(市警提供)
Jenny Pan在典禮上擔任致詞代表，用中文說出「謝謝」感謝家人。(市警提供)
Jenny Pan以全科成績第一和體能最佳獲雙料殊榮。(市警提供)
Jenny Pan以全科成績第一和體能最佳獲雙料殊榮。(市警提供)

華裔 亞裔 布碌崙

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