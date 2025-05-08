東河隧道維修推遲2周 美鐵稱不會改變關閉施工計畫

美鐵將東河隧道關閉維修的開工時間延後兩周，但拒絕考慮其他不完全關閉隧道的維修方式。圖為賓州車站內的東河隧道口。(記者許君達╱攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)日前相繼呼籲美鐵(Amtrak)不要徹底關閉東河隧道，以免影響長島鐵路 (LIRR)通勤列車的運營。美鐵主席哈里斯(Roger Harris)近日致信霍楚，稱預定的關閉時間將被推遲兩周，但不會改變徹底關閉隧道以開展工程的計畫。而就在哈里斯致信霍楚的次日，東河隧道就因美鐵的施工而造成供電故障，導致大量運載著上班族的長島鐵路列車晚點、取消或臨時改道，凸顯了隧道設備的脆弱性和多方管理的混亂。

根據美鐵的計畫，位於隧道南側、主要由美鐵和新澤西運輸局(NJ Transit)使用的1號和2號隧道將分別關閉並進行基礎設施和供電、信號等設備的整修，每條隧道預計關閉13個月，而長島鐵路列車所使用的3號和4號隧道將不受影響。

在致霍楚的信中，哈里斯表示，關閉隧道的開工時間將推遲至23日，但拒絕討論更改施工方式的可能性。他表示，關閉隧道徹底維修是唯一方法，其他方案都只是昂貴且治標不治本的權宜之計。他同時強調，關閉隧道的方案此前已和各方以及聯邦鐵路管理局(FRA)的評估一致同意。

東河隧道連接曼哈頓與皇后區，是長島鐵路和美鐵東北走廊線路進出紐約賓州 車站(Penn Station)的唯一路徑。目前，賓州車站東西兩側橫跨東河和哈德遜河的兩組鐵路隧道均屬美鐵所有，長島鐵路和新澤西運輸局則分別租用隧道的使用權。由於基礎設施老化嚴重，兩條隧道內的供電和信號設備常出現故障，導致三家鐵路公司相互指責。

7日早間高峰時段，東河隧道出現供電故障，導致原定進入賓州車站的通勤列車有五班取消、六班臨時改道、43班火車晚點。根據長島鐵路方面的通報，事故原因是美鐵員工在夜間施工時損壞了供電設備。