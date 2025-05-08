紐約州通膨退稅今秋可望發放 約820萬人符資格最高領400元

作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)與州議會已就一項暫定預算協議達成共識，預計向超過八成納稅人發放「通膨退稅 」，作為新年度預算案的一部分，預計今秋開始寄送支票。州稅務廳(Department of Taxation and Finance)表示，將依據2023年納稅資料，核發並郵寄支票。

根據州預算部門估算，約820萬名納稅人符合資格，每人最高可領取400元，總發放金額達20億元。截至目前，霍楚與議會尚未公布該退稅項目的正式條文，但預算部門已提供可能納入最終方案的資格標準，預計將於本周稍晚開始表決。

符合資格的條件包括，申報2023年州稅且在該年度居住於紐約州的人，退稅金額則依收入與報稅 身分而定。對於單身報稅者，若調整後總所得(AGI)不超過7萬5000元，可獲200元退稅、7萬5000元至15萬元者則可獲150元。夫妻共同報稅者，若不超過15萬元，將獲400元退稅，15萬至30萬元間則可獲得300元，超過收入門檻或被列為他人受扶養人的納稅人則不符合資格。

支票的寄發時間尚未確定，但州稅務廳發言人表示，預計將於今年秋季開始寄送，州稅務廳將根據2023年納稅資料，自動核發並郵寄支票，民眾無需額外填表申請。由於2024年報稅截止日為4月15日，許多納稅人仍在延遲申報階段，因此2023年資料仍是目前最完整的數據來源。

作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年底提出全州首個通膨退稅計畫，幫助紐約家庭應對生活成本。除此之外，預算案還包括稅收減免和免費學生餐計畫等措施。