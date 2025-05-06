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與州府經費分攤談不攏 紐約市府暫停新托育券申請

記者曹馨元／紐約報導
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因州市府就經費分攤問題僵持不下，紐約市府宣布，將暫停接受新的托育券申請。圖為紐約市的兒童保育機構。(本報檔案照)
因州市府就經費分攤問題僵持不下，紐約市府宣布，將暫停接受新的托育券申請。圖為紐約市的兒童保育機構。(本報檔案照)

紐約市亞當斯(Eric Adams)與州長霍楚(Kathy Hochul)，就幼兒托育券(Child Care Voucher)計畫的經費分攤問題僵持不下之際，5日紐約市府宣布，將暫停接受新的托育券申請；符合資格的家庭將被列入等候名單，而計畫何時恢復尚未確定。

紐約市府原先希望州府為幼兒托育券計畫提供足夠資金，以維持托兒服務不中斷；然而，霍楚在最新的州預算中，僅擬為這項計畫撥款3億5000元，並要求市府提供同比例資金才能獲得該筆撥款。亞當斯政府至今仍未在市預算中納入配套撥款，並持續在州府遊說，希望獲得更多支援。

這項成為州市府間爭議焦點的幼兒托育券計畫耗資數億，市兒童福利局(ACS)曾在疫情期間利用臨時增加的州撥款，擴大發放範圍；使受惠兒童人數從2022年的7400人激增至目前的近6萬9000人，導致經費壓力大增。

第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)在記者會上表示，州府的立場迫使市府不得不將符合資格的托育券申請人，納入等候名單；「坦白說，這不是我們願意採取的措施」。

市府指出，目前的變動只會影響新申請者，但如果資金缺口持續，現有受補助家庭在每年重新審核資格時，也可能面臨失去補助的風險。不過，透過其他公共福利計畫而自動符合條件的家庭，將暫時不受影響。據市兒童福利局估算，若未能及時補足資金，每月將有4000至7000名兒童可能失去補助資格。

新學院紐約市事務研究中心(The New School's Center for NYC Affairs)近期發布報告指出，為避免托育券補助中斷，市府將需要投入約8億2300萬元至9億700萬元左右。

而在紐約市之外，全州已有至少12個郡因資金短缺而關閉托育券申請。對於托育補貼撥款不足的批評，州府回應指出，長期以來，該計畫都由市府承擔大部分支出。面對紐約市當前困境，霍楚辦公室尚未回覆媒體詢問。

紐約市 霍楚 亞當斯

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