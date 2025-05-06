買車變租車又1起 布碌崙華女被騙2.7萬 亞總會助維權

周女士(綠衣者)到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

日前本報報導，有兩名華人先後透過華裔車輛經紀購車，付了錢後才發現簽的是租車 合約，驚覺受騙。5日又有一名華裔受害者表示被同一名經紀騙走超過2萬7000元，到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望能討回公道，也希望不再有人受騙上當。

本報此前曾報導一名中國留學生和一名布碌崙 (布魯克林)華男因為輕信華人經紀劉丹尼(Danny Lew)偽造的假合同，最後買車變租車，受騙上當的經過。5日周女士到亞總會表示，在看了「世界日報」的報導後，她才發現上當的不只她一人。

周女士說，她2014年認識了當時在車行打工的劉丹尼，隨後通過劉丹尼於2014年和2018年兩次購車，一切都還正常。去年4月，周女士想賣掉2018年買的舊車，換成雷克薩斯(Lexus，凌志)450e全新電動車，於是又聯繫了劉丹尼。劉丹尼將舊車開走，之後舊車折價2萬7000元，作為買新車的首付。扣除聯邦政府7000多元的補助，新車餘款大約為5萬多元。

劉丹尼將新車送到周女士家門口，過程中周女士從沒有收到任何購車合同，也沒簽過任何字，但因為相信劉丹尼，也沒有細想。周女士當時還登錄車輛的貸款 網站，開了還款帳戶、每月按時還貸，以為自己買了一輛新車。

今年2月，周女士接到一位賓州朋友的電話，說自己向劉丹尼買的車被拖走了，才發現他也成為買車變租車的受害者。周女士趕緊聯繫新車的貸款方詢問，才發現她的雷克薩斯也是租賃車，租期三年，至2027年結束。她又登錄自己的還款帳戶仔細查看，發現帳戶顯示她的車是租賃的。周女士曾多次聯繫劉丹尼，對方一直否認，再後來連電話也不接了。

亞總會會長陳善莊表示，目前已接到五人投訴劉丹尼詐騙，亞總會將協助周女士向轄管警局報案，他希望其他受害者繼續向亞總會報告，情況彙總後將把證據上交布碌崙檢察官辦公室。

受害者可撥打亞總會電話(917)309-5603或(929)999-8800，亞總會地址為布碌崙貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave)476號，辦公室周一到周五，上午11時至下午5時開放。