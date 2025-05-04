華人反羊頭灣遊民所被捕 律師爭取撤銷指控

羊頭灣遊民所的抗議民眾遭逮捕後，引發華社眾多人士的不滿，目前遭捕示威者的代表律師已與數位民選官員會面，了解案發經過。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣遊民 所的抗議民眾近來連被逮捕與驅趕，引發華社眾多人士不滿，而被捕華裔民眾的代表律師也隨之與數位民選官員會面，向他們解釋原委。曾為86街遊民所示威遭捕民眾代理的律師譚仲明，也為本次羊頭灣遊民所被捕抗議華人擔任辯護，他表示將在下次出庭時，為幾人爭取指控撤銷。

上月30日，遊民所示威民眾欲阻止開發商車輛進入建案地址，與前來維持秩序的警方發生衝突。譚仲明目前代表六位被控「擾亂治安」(Disorderly Conduct)的民眾，他表示，憲法保障人民言論與集會自由，居民採和平示威，一開始就不應該被逮捕。

此外，雖然幾人面臨的指控並非犯罪行為，但若罪名成立恐怕得面對罰單或是其他懲處，目前他的策略為5月20日(周二)出庭時為幾人爭取撤銷指控，以免留下案底。

譚仲明表示，根據他過去為86街民眾辯護的經驗，還是有可能以和平示威一由爭取取消控罪。他補充，若控罪取消也會考慮向市公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)投訴警方過度執法，但仍需依照案件細節與實際狀況而定。

在現場與民眾了解狀況的民代及參選人包括州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)及46選區市議員參選人的威拉布斯(Dimple Willabus)。

陳學理表示，民眾為自己打拚十多年的社區爭取發聲機會並無問題，而警察也是為了執行公務，雙方皆有各自立場，但市府的決策卻在摧毀僅存的好社區。鄭永佳則表示，目前階段是先得知案件全貌，並進一步了解為何民眾會被逮捕，但從他角度來看，他認為居民的行為並不足以構成被捕的理由。