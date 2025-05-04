市警9個月內轉移2萬多遊民 大多去向不明

數據顯示，警方去年1月至9月間曾將2萬7000名遊民從街頭轉移至別處，但由於缺乏相關紀錄，這些人的去向多數不明。圖為曼哈頓華埠街頭的遊民。(記者許君達╱攝影)

根據紐約市 警公布的數據，紐約市去年1月至9月間，警方共從街頭轉移遊民 數量超過2萬7000人次，轉移的重點區域集中在曼哈頓 中城和下城。不過，被轉移者的去向並無政府部門負責跟蹤和記錄，導致無人了解這些人到底被送往何處，其中的精神疾患是否被送醫治療也無人知曉。

數據以市議會選區為單位進行統計，其中近半數的轉移發生在位於曼哈頓中城西區至格林威治村(Greenwich Village)之間的第三選區內，九個月內共有1萬1139名定居在街頭的無家可歸者被警員帶離。曼哈頓華埠所在的第一選區位列第二，共有2943名遊民被從街頭轉移。而警方專門針對遊民營地進行的掃蕩行動，也絕大多數發生在曼哈頓中下城的第一、二、三選區。

警方的統計僅限於將遊民轉移出街頭案例的發生日期和時間，並未顯示轉移完畢後，他們的去向，而根據當前的法律，市府內部也沒有機構有責任進行這方面的統計。警方介紹，通常被轉移的人會被送往遊民所入住，或被送醫診治精神疾病，並在治療後釋放，重新回到街頭。

根據媒體「Gothamist」的統計，去年警方在掃蕩遊民營地的行動中，共將3500名無家可歸者驅離街頭，但其中僅有114人住進了遊民所，其他人因缺乏紀錄而不知所蹤。

市主計長蘭德(Brad Lander)今年初曾發布報告，指出在實際操作中，市府的執法部門、精神健康護理部門以及交接部門之間缺乏溝通，也不相互分享逮捕或護理紀錄，導致遊民在街頭、醫院和監獄之間如「旋轉門」般反覆流轉，既不人道，也增加了社會的安全隱患。蘭德還指責市長亞當斯(Eric Adams)市府只重視短期遊民所的開發，卻忽視長期性穩定住房的提供，加劇了「遊民旋轉門」現象。