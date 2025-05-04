亞當斯據傳轉變立場 考慮放棄關閉雷克島監獄

近日有消息傳出市長亞當斯轉變立場，考慮放棄關閉雷克島監獄，圖為曼哈頓華埠監獄施工處。(記者劉梓祁╱攝影)

據紐約「每日新聞」(Daily News)引述多名知情人士披露，市長亞當斯(Eric Adams)正評估放棄於2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄的既定方案，轉而將原定在曼哈頓 、皇后區及布朗士興建「區域監獄」(BBJ)的地塊，改作興建住宅單位，位於布碌崙 (布魯克林)的工地則考慮改為精神健康設施。

消息人士指出，市府高層已受命評估各地塊可容納的住宅數量，以及布碌崙項目改為精神健康中心的可行性。雷克島在押人士約半數患有精神疾病，亞當斯上月亦曾公開主張「以先進精神醫療設施取代監禁」，向獄友提供他們需要的服務。

然而，此舉恐違反市議會2019年通過、要求最遲2027年8月關閉雷克島監獄的地方法規，並勢必面臨強烈反彈。市府若欲修改法規，必須獲議會批准，如執意推進，相信訴訟風險將會隨之而來。

市議會刑事司法委員會主席、市議員紐斯(Sandy Nurse)直斥，「任何試圖推翻關閉雷克島法規的行動，都是徒勞且毫無意義，必要時將訴諸法律手段。」

市長辦公室發言人嘉西亞(Liz Garcia)目前則回應，市府「關閉雷克島、建設區域監獄」的立場未變，並否認布碌崙工地將轉型為精神健康中心。知情人士對「每日新聞」稱，相關討論仍處初步階段，尚無公布時間表。

目前皇后區與布朗士的建設合約已簽，布碌崙建案亦在施工中，曼哈頓項目的合約則於今年1月末敲定。位於曼哈頓華埠 旁的監獄建設，其合同授予了「Tutor Perini」和「O&G Industries」的合資企業。市府表示，該合同的金額為37億6425萬元，合同期限為2646個連續日曆日，直至最終完工。

資料顯示，華埠監獄的設計公司為「HOK」，其為跨國企業，項目包括拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)B航站樓和北京二里屯通盈中心洲際酒店等。

盡管如此，有報告指隨著區域監獄的施工延誤與預算膨脹，即便現行計畫不變，市府亦難趕上2027年的期限。