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違抗法院命令 司法部拒公開亞當斯貪腐案證據文件

記者范航瑜／紐約報導
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貪腐案政治效應顯著，紐約市長亞當斯因而退出民主黨初選，轉以無黨籍身分參加11月市長選舉。他自去年9月遭起訴以來，持續向總統川普靠攏。(取自市長辦公室)
貪腐案政治效應顯著，紐約市長亞當斯因而退出民主黨初選，轉以無黨籍身分參加11月市長選舉。他自去年9月遭起訴以來，持續向總統川普靠攏。(取自市長辦公室)

美國司法部2日違抗法院命令，拒絕解封涉及市長亞當斯(Eric Adams)貪腐案的關鍵文件。盡管該案件已無可能進入審判程序，多家媒體考慮到「重大公共利益」要求公開文件，但最終遭擱置。

包括「紐約時報」在內的多家媒體，先前曾請求法院公開多份與此案相關的文件，包括聯邦探員當街扣押亞當斯手機時所用的搜查令等。曼哈頓聯邦法官何戴爾(Dale Ho)上周裁定公開這些文件，且亞當斯即將競選連任，該案件具重大公共利益。司法部與其律師團皆未提出異議。

法官原要求司法部於2日晚間11時59分前完成解封，但司法部最終未依令行事，亦未回應媒體查詢。這些證據原本將保密至開審。

該案今年4月初遭法院駁回。當時司法部希望暫緩訴訟、保留日後重啟權利，但法官認為案件懸而未決，恐遭政治濫用，並在長達78頁的判決中指出：「這看起來像是一場交易：撤銷起訴，以換取移民政策上的讓步。」

本案政治效應顯著，亞當斯因而退出民主黨初選，轉以無黨籍身分參加11月市長選舉。他自去年9月遭起訴以來，持續向總統川普靠攏。2月，他與前移民執法局官員、「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面後，承諾重啟雷克島(Rikers Island)ICE辦公室。該承諾已於上月兌現，但亞當斯為避嫌，轉由第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)簽署行政命令。市議會已對此提出訴訟。

另據最新公開文件，市競選財務委員會正加強調查亞當斯2021年及2025年兩次選舉期間是否違反選舉資金規定，調查焦點之一為其主要募款人、前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)，並要求提供她在法拉盛競選辦公室內部的相關通信紀錄。

亞當斯 司法部 移民

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