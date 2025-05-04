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在紐約尋找自然與歸屬 台3藝術家分享駐村經歷

記者許君達╱紐約報導
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三名初次在紐約駐村創作的台灣藝術家，近期在紐文中心分享各自的紐約故事。圖中從左至右分別為蔡咅璟、鄭宜欣和徐思穎。(記者許君達╱攝影)
三名初次在紐約駐村創作的台灣藝術家，近期在紐文中心分享各自的紐約故事。圖中從左至右分別為蔡咅璟、鄭宜欣和徐思穎。(記者許君達╱攝影)

正在紐約布碌崙(布魯克林)駐村創作的台灣藝術家徐思穎、蔡咅璟和鄭宜欣，近日前往駐紐約台北文化中心，分享他們的紐約故事。三名藝術家分別與ISCP國際藝術工作室和三角藝術協會(Triangle Art Association)合作，且均是第一次在紐約生活。

擁有生物學背景的蔡咅璟將大量精力都專注在布碌崙的展望公園，常去參加觀鳥團。他認為，公園是考量一個城市治理水平的重要對象，而與嚴謹有序的東亞城市相比，紐約看起來粗枝大葉，卻擁有如此大規模的公園，而且從公園的管理上，能看出紐約的社會治理其實底蘊很深。

在展望公園，令蔡咅璟印象最深的是一隻死在路邊的野生浣熊，靜靜地躺在那裡，每個人從身邊走過時，都會表現出不同的表情或情緒，這令他產生出一種奇妙的連結感。以至於在此後的數天內，每天都要花一個小時乘地鐵去看那隻浣熊，直到它消失不見。

徐思穎曾在歐洲生活多年，她對紐約人的印象是比歐洲人更有溫度，無論是超市收銀員主動幫忙裝袋的動作，還是咖啡館員工的閒聊，都能幫助她每天積累正向的情緒。徐思穎表示，她已多次去過曼哈頓華埠，感到「大開眼界」，因為華埠有一種時間膠囊的感覺，一些老式店舖和生活場景，如今在台灣、港澳或中國都已不太能見到，哥倫布公園(Columbus Park)內的孫中山雕像更給她帶來了一種奇妙的感覺。

談到對於身分的思索，徐思穎表示，紐約是一個不會因誰是外來者而被排斥的地方。她記得在曼哈頓遇到的一位東歐裔藝術家，對方曾說過這一段話，「在紐約，每個人說英語都有自己的口音，每個人都不是原生者」，這句話令她即使初來乍到，也對紐約有了歸屬感。

而曾在馬來西亞生活多年的鄭宜欣則有不同的感受，由於語言水平優秀，她常被誤認為「本地人」，但她自己卻更願意從文字，尤其是漢字中汲取創作養分。鄭宜欣介紹，漢字是如今少數還在被廣泛使用的象形文字，其中蘊含的視覺與科學意涵值得深入挖掘。

而漢字中的「漢」，本意其實是銀河，這樣一個充滿哲學和藝術意象的內涵，比傳統意義上的「漢朝」或「漢族」更加悠遠。她強調，希望創作者和觀眾都能從「人」的角度出發，去欣賞漢字之美，而不必拘泥於「民族特色」的角度。

華埠 布碌崙 曼哈頓

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