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楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分

記者范航瑜╱紐約報導
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「女人世界」以舊金山華埠傳奇禁城夜總會前舞星余金巧為主角，記錄她在92歲高齡時重返舞台，與高齡舞團Grant Avenue Follies巡演的歷程。(藝術家提供)
「女人世界」以舊金山華埠傳奇禁城夜總會前舞星余金巧為主角，記錄她在92歲高齡時重返舞台，與高齡舞團Grant Avenue Follies巡演的歷程。(藝術家提供)

華人藝術家楊圓圓(Luka Yuanyuan Yang)三部關於華埠的短片作品，將於9日(周五)至7月9日(周三)在高線公園(High Line)展出，觀眾可於戶外公共空間中觀賞作品「勿街粵曲」、「上海來的女士」與「中國城軼事」。該展覽為高線公園公共藝術計畫之一，透過影像呈現華人移民歷史與流散群體的文化記憶。

「中國城軼事」循著三位女性，夜總會舞者方美仙、歷史學者王萬力與李萱頤的足跡，回顧...
「中國城軼事」循著三位女性，夜總會舞者方美仙、歷史學者王萬力與李萱頤的足跡，回顧粵劇與華人娛樂產業在美國的發展。(藝術家提供)

楊圓圓1989年生於北京，長年以錄像、攝影與文字創作探討身分、創傷、記憶、民族與神話等主題。2018年，她展開一場橫跨美國多州的田野調查，深入探訪各地華埠，在不同族群的移民經驗中，重新思索何謂「華人身分」，這段旅程也促成多部以華人流散經驗為題的影像創作。

「勿街粵曲」聚焦三位粵劇愛好者，包括一位來自中國大陸、出身粵劇世家的移民、一位自香港童年時期移居紐約的女性、以及一位從古巴逃亡至美國的華裔難民。「上海來的女士」講述吳錫錫與其母吳繼貞的故事，兩人在1940年代離開上海，歷經漂泊後落腳舊金山，「中國城軼事」則循著三位女性，夜總會舞者方美仙、歷史學者王萬力與李萱頤的足跡，回顧粵劇與華人娛樂產業在美國的發展。

除短片展映外，楊圓圓的紀錄長片作品「女人世界」(Chinatown Cha-Cha)也將在紐約Roxy Cinema影院首映。該片以舊金山華埠傳奇禁城夜總會(Forbidden City Nightclub)前舞星余金巧(Coby Yee)為主角，記錄她在92歲高齡時重返舞台，與高齡舞團Grant Avenue Follies巡演的歷程。

作為禁城的最後一位老闆，余金巧見證了舊金山華埠夜總會場景的黃金時代，她率領舞團巡演美國、古巴與中國，不僅重現20世紀中葉的華人娛樂文化，也挑戰主流對年長亞裔女性的刻板印象。她在古巴與當地華人粵劇團合作演出，為逐漸凋零的華人社群注入新生，當她回到中國，則與父親故鄉產生連結，喚醒對家族記憶的思索。

華人 華埠 古巴

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