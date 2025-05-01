亞當斯團隊再遭調查 聚焦鄭祺蓉募款

市競選財務委員會正加大力度調查市長亞當斯在2021年與2025年競選期間是否違反相關法規，當中包括其前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉的活動與資金運作。(本報檔案照)

據最新公開文件，市競選財務委員會正加大力度調查市長亞當斯 (Eric Adams)在2021年與2025年競選和連任競選市長期間，是否違反相關法規，調查焦點之一包括他的募款人、前亞裔 事務高級顧問的鄭祺蓉(Winnie Greco)，其在亞當斯競選時的活動與資金運作。

媒體「POLITICO」透過資訊自由法(FOIA)取得的信件顯示，市競選財務委員會4月11日致函亞當斯競選團隊，要求提供鄭祺蓉在競選辦公室有過的通信紀錄。該辦公室設於皇后區法拉盛 一處購物中心內，與聯邦調查局(FBI)突襲鄭祺蓉兩處住所的調查有關。

委員會特別合規處主任謝夫(Jesse Schaffer)指出，有理由相信亞當斯競選團隊可能違反聯邦法、競選財務法及相關規範，要求提交多場募款活動的主辦人和金主相關的資訊。

亞當斯競選發言人夏皮羅(Todd Shapiro)對此回應稱指控子虛烏有，強調團隊從未涉及任何非法、欺瞞或不道德行為。

市競選財務委員會4月15日再次致信亞當斯團隊，重申拒絕撥付約450萬元公費配對款的決定，這筆資金對他連任競選至關重要，該決定或將削弱亞當斯的競選實力。信中指，委員會考量的不僅是亞當斯貪腐案以及後續撤銷過程所引發的爭議，也包括司法部內部動盪，以及亞當斯是否與川普政府就移民執法議題存在利益交換的質疑。

此外，委員會還參考了曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)對亞當斯金主提出的「稻草人捐款」案件，該案已成功起訴。此前市競選財務委員會致信聯邦法官賀戴爾(Dale Ho)，支持媒體公開搜索令資訊的要求。據「POLITICO」分析，此舉可能代表委員會認為亞當斯濫用公費配對制度，或考慮要求亞當斯退還其2021年競選所獲的1000萬元補助。