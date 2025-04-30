霍楚達協議 紐約口罩禁令僅鎖定蒙面罪犯

紐約州長霍楚在州預算案中納入醞釀已久的口罩禁令，針對在犯下某些重罪或逃離現場時，以口罩或其他蒙面物隱藏身分的人士，作為「附帶罪名」加以指控。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)與州議會領袖達成協議，將在州預算案中納入醞釀已久的口罩禁令；這項禁令僅針對在犯下某些重罪或逃離現場時，以口罩或其他蒙面物隱藏身分的人士，作為「附帶罪名」加以指控。

根據預算案內容，口罩禁令將罪名列為B級輕罪(class B misdemeanor)，針對在同時犯下A級輕罪、重罪(felony)，或犯案後逃逸時，以口罩或其他方式蒙面的犯罪者。換言之，單獨配戴口罩並不會構成犯罪。

霍楚於去年首次提出限制公眾配戴口罩的構想；自以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，紐約市 湧現大量抗議示威活動，促使市內「禁戴口罩」聲量高漲，指配戴口罩促使更多人犯下仇恨罪及妨礙公共安全。

今年3月，霍楚在州預算談判中再次推動此議題，原先主張創設「蒙面騷擾罪」，針對以威脅或恐嚇為目的口罩配戴者。但此提案在部分民主黨議員間引發爭議，擔憂執法標準模糊，恐遭濫用。最終，州府與州議會妥協，修改為目前的版本。

參與該案協商的州參議員斯考菲斯(James Skoufis)表示，新罪名的設立「回應了紐約社會強烈感受到的真實問題，包括猶太社區」。他指出，雖然條文比他原先主張的更為收窄，但仍具重要意義。

盡管如此，此舉仍遭到權益團體，如紐約民權聯盟(NYCLU)反對，批評該提案可能壓制民眾匿名抗議的權利。紐約民權聯盟資深政策顧問博姆(Allie Bohm)發表聲明指出，紐約不應該禁止戴口罩；「將戴口罩刑事化，不但危及公眾健康與安全，也可能導致選擇性與種族偏見執法，更會讓部分身障人士及照護者被迫退出公共生活，削弱了政治抗議者的基本保障」。

針對預算案的更多細節，霍楚表示將於本周陸續公布，更多內容，待州議員審議並完成投票程序。