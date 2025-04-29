防逃票 紐約20地鐵站將測試門式驗票閘

MTA將從今年下半年起，在全市20座地鐵站試點安裝門式驗票閘，以防止跨欄逃票行為。圖為製造商提供的產品效果圖。(MTA提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)28日公布MTA 票務執法報告，稱2024年打擊逃票策略見效，票款收入同比增加超3億元。MTA同日宣布，將推出一種全新的門式驗票閘以避免跨欄逃票行為，並於今年下半年在全市20座地鐵站 開始試安裝。

霍楚介紹，MTA為了減少票款的流失，在各種公共交通系統內採取多種措施，包括改造地鐵進站驗票閘、在地鐵和公車付費場所增加監票人員、通勤鐵路實施月台檢票制以及打擊遮擋牌照以逃避橋隧過路費和曼哈頓堵車費的行為等。

數據顯示，在配備了監票人員的地鐵和公車站，逃票率分別下降36%和7%，在改造驗票閘的車站，使用跨欄手段逃票的人數減少60%。在通勤鐵路系統中，長島鐵路(LIRR)2024年針對逃票者發出的傳票同比增加295%、逮捕人數增加140%，北線鐵路(Metro-North)的發放傳票同比增加162%、逮捕數量增加50%。

得益於乘客數量增加和打擊逃票策略收到成效，2024年MTA票款收入達到50億元，比上年同期增加3億2200萬元。

霍楚還宣布MTA新款驗票閘的投放計畫。根據計畫，MTA已選定四家可能的合作供應商，每家公司從今年下半年起，各自在五個地鐵站安裝他們的門式驗票閘產品以進行實地測試，試點車站包括曼哈頓的聯合廣場(14th-Union Square)、港航局車站(42St-Port Authority Bus Terminal)、下東城地蘭西街(Delancey St-Essex St)以及皇后區的羅斯福大道(Jackson Heights-Roosevelt Av)和森林小丘(Forest Hills-71 Av)等。

根據產品示意圖，新型驗票閘將採取玻璃門式的設計，加高物理隔絕部件，以確保逃票者無法像以往那樣輕易以跨欄跳的方式進站，也無法用手將閘門從內部往外拉出。MTA建設主任斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，新驗票閘的很多設計與過去具有傳承關係，因此可能看起來眼熟，但所有系統均得到了較大的技術升級。

MTA在2023年曾於部分地鐵站嘗試安裝過新款驗票閘，但產品投放使用後並不成功，因而試點計畫再無下文。在未來五年的資本計畫中，MTA計畫投入11億元對150個車站的驗票閘進行升級改造，不過包含了該計畫的州府2026財年預算案當前尚未獲得州議會的批准。