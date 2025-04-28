涉禮品卡詐欺購高價品洗錢 3中國公民被判刑24至60個月

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

新罕布夏州 (New Hampshire)聯邦代理檢察長麥考馬克(Bryan McCormack)近日宣布，包括一名布碌崙 (布魯克林)居民在內的三名中國公民因參與一項大型的禮品卡欺詐陰謀，在聯邦法院被判刑。這三名被告被指控購買被盜禮品卡並用其購買蘋果產品，為殺豬盤 和其他網絡詐騙所得洗錢。這三人今年1月認罪。

26歲的吳納新(Naxin Wu，以下姓名皆為音譯)非法居住在新罕布夏州纳舒厄(Nashua)，被判處33個月監禁和一年的監督釋放(supervised release)；34歲的江孟英(Mengying Jiang)也住在纳舒厄，被判處60個月監禁和一年的監督釋放；28歲的陳銘棟(Mingdong Chen)非法居住在布碌崙，被判處24個月監禁和一年的監督釋放。今年1月份，三名被告均都承認陰謀實施電信欺詐罪。這三人服刑期滿後，將被遞解回中國。

根據法庭文件，中國一個跨國犯罪組織通過多種欺詐手段獲得了價值超過1億元的禮品卡。例如，他們通過入侵美國公司、竄改實體禮品卡、以及通過殺豬盤和欺詐老人，從美國人手中獲取禮品卡數據。罪犯隨後通過一個位於中國境內的通訊平台，將禮品卡數據發送給在美國活動的多個中國公民團夥。

美國的中國公民團夥收到禮品卡數據後，便會用這些禮品卡購買高價值電子產品，主要是蘋果產品。購買蘋果產品後，團夥成員會將電子產品集中存放在倉庫，然後運往中國大陸、香港、或東南亞國家。這些團夥主要在新罕布夏州等沒有銷售稅的州活動，目的是獲得最大利潤。

檢方稱，吳納新、江孟英和陳銘棟是新罕布夏州一個團夥的成員。吳納新、江孟英以低於面值的價格購買通過詐騙手段獲得的禮品卡。之後，除了自己使用這些禮品卡外，他們也會將其分發給包括陳銘棟在內的其他人使用。吳納欣透過該手法，獲得價值140萬元的禮品卡，蔣夢英為300萬元，陳銘棟則為40萬元。

新罕布夏州聯邦代理檢察長麥考馬克說，雖然這三名被告可能沒有實施欺詐，非法獲取禮品卡，但他們幫助將盜竊所得資金轉換為有形商品，促成了大規模的金融犯罪。他表示，美國將繼續致力於瓦解詐騙供應鏈中的每一個環節。