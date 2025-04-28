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劫車未遂？皇后區2嫌槍傷休班警 逃至法拉盛警逮1人

記者尤昱程╱紐約報導
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警方出動約20名員警，在33大道及友聯街附近進行地毯式搜索。(記者尤昱程╱攝影)
警方出動約20名員警，在33大道及友聯街附近進行地毯式搜索。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區法拉盛27日清晨上演大規模追捕行動，警方在33大道與友聯街(Union St.)攔下一輛可疑車輛後，逮捕一名涉嫌槍擊下班警員的嫌犯，另有一名嫌犯仍在逃。稍早兩人在長島市(Long Island City)劫車未遂並開槍擊傷警員，沿途駕車逃逸至法拉盛，逃亡路線幾乎橫跨整個皇后區，警方出動多輛警車追緝。

根據警方報告，事發於清晨6時01分左右，一名25歲的休班警員將一輛亮綠色BMW停在長島市43大道與21街時，兩名男子疑似企圖搶車或搶劫，過程中一名嫌犯開槍，子彈擊中警員左腿。

受傷的休班警員雖然負傷流血，但仍設法自行駕駛離開現場，沿街行駛至阿斯托利亞(Astoria)31路與21街交界處求助，期間保持清醒。隨後，急救人員將他送往西奈山皇后區醫院(Mount Sinai Queens Hospital)，經診斷傷勢穩定，無生命危險。

嫌犯駕駛一輛灰色日產(Nissan)逃逸，車輛懸掛西維吉尼亞州車牌。警方循線追至法拉盛，於33大道與友聯街(Union St.)交界處成功攔截該車輛。據了解，警方在攔停後，兩名嫌犯立即棄車逃跑，其中一人穿著白色連帽衫，另一人穿著綠色連帽衫。穿白色連帽衫的男子在不久後於附近被捕，但穿綠色連帽衫、體型瘦削的男子仍未尋獲，警方隨即展開大規模地毯式搜索。

直至當日上午11時30分，法拉盛Leavitt街自32大道至33大道區段被全面封鎖，封鎖範圍並延伸至33大道往友聯街方向，現場部署約20名警員，並調派一條警犬加強搜索。警方仔細檢視沿途小巷、住宅外圍及停車車輛，氣氛緊張戒備。遭棄置的嫌犯車輛仍停在封鎖線內，引擎保持運轉，車門敞開，警方在現場持續搜查車內遺留物並收集證物，包括塑料袋裝載的可疑物品。

目前案件仍在調查中，警方尚未公布兩名嫌犯的身分，正式指控亦未出爐。執法人員呼籲目擊民眾或掌握線索者儘速聯繫警方，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips提供訊息。所有舉報者的身分將會保密。

法拉盛 長島市 皇后區

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