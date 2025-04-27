聯邦若出資 霍楚考慮賓州車站冠名川普「如果他能投入70元」

紐約州長霍楚25日表示，若聯邦政府出資重建賓州車站(Penn Station)，她會「勉強考慮」將車站以總統川普(Donald Trump)的名字命名，前提是資金到位。(記者范航瑜／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日表示，若聯邦政府出資重建賓州 車站(Penn Station)，她會「勉強考慮」將車站以總統川普 (Donald Trump)的名字命名，前提是資金到位。

霍楚在25日晚間的州預算記者會上被問及是否會將賓州車站改名為「川普車站」，她回答：「如果他能投入70億元？誰知道呢。」霍楚說，「這不會是我最想要的名字，但能幫我省下13億元，讓我可以用來管理其他開支。」

她還補充道：「我期待看到(川普)立刻展現進度，畢竟你那麼重視效率。或許可以讓馬斯克(Elon Musk)來負責，很快就能完成。」

川普政府本月稍早宣布，將把大都會運輸署(MTA)剔除出賓州車站的重建工程，由聯邦政府主導、擁有車站產權的美鐵(Amtrak)及交通部門負責，預算達70億元。霍楚稱讚此舉，稱這可為州府省下原本準備投入的13億元。

MTA長年計畫在不遷移麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的情況下重建賓州車站，並與美鐵與新州運輸署(NJ Transit)合作推動擴建計畫，意在增加列車進出曼哈頓的運能。如今，聯邦政府希望將重建與擴建合併，由美鐵統一管理與執行。

聯邦官員本月稍早批評MTA管理不善。交通部長達菲(Sean Duffy)聲明表示：「川普總統已經明確表示：揮霍無度和無限支票的日子結束了。紐約市應該擁有一座體現美國偉大、同時安全又乾淨的賓州車站。」

達菲目前也正與MTA就堵車費(congestion pricing)展開訴訟戰，堵車費收入本用於資助大眾運輸。聯邦政府律師日前誤將一份內部機密法律備忘錄上傳至網路；備忘錄透露，聯邦預計在這場官司中敗給紐約州府。

川普今年就職數小時後，即下令更名「墨西哥灣 」(Gulf of Mexico)為「美國灣」(Gulf of America)，兌現他的競選承諾。墨西哥總統曾表示，「墨西哥灣」一名數百年前就一直被用作海上航行參考，「美國灣」不太可能為國際承認。