我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

聯邦若出資 霍楚考慮賓州車站冠名川普「如果他能投入70元」

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長霍楚25日表示，若聯邦政府出資重建賓州車站(Penn Station)，她會「勉強考慮」將車站以總統川普(Donald Trump)的名字命名，前提是資金到位。(記者范航瑜／攝影)
紐約州長霍楚25日表示，若聯邦政府出資重建賓州車站(Penn Station)，她會「勉強考慮」將車站以總統川普(Donald Trump)的名字命名，前提是資金到位。(記者范航瑜／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日表示，若聯邦政府出資重建賓州車站(Penn Station)，她會「勉強考慮」將車站以總統川普(Donald Trump)的名字命名，前提是資金到位。

霍楚在25日晚間的州預算記者會上被問及是否會將賓州車站改名為「川普車站」，她回答：「如果他能投入70億元？誰知道呢。」霍楚說，「這不會是我最想要的名字，但能幫我省下13億元，讓我可以用來管理其他開支。」

她還補充道：「我期待看到(川普)立刻展現進度，畢竟你那麼重視效率。或許可以讓馬斯克(Elon Musk)來負責，很快就能完成。」

川普政府本月稍早宣布，將把大都會運輸署(MTA)剔除出賓州車站的重建工程，由聯邦政府主導、擁有車站產權的美鐵(Amtrak)及交通部門負責，預算達70億元。霍楚稱讚此舉，稱這可為州府省下原本準備投入的13億元。

MTA長年計畫在不遷移麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的情況下重建賓州車站，並與美鐵與新州運輸署(NJ Transit)合作推動擴建計畫，意在增加列車進出曼哈頓的運能。如今，聯邦政府希望將重建與擴建合併，由美鐵統一管理與執行。

聯邦官員本月稍早批評MTA管理不善。交通部長達菲(Sean Duffy)聲明表示：「川普總統已經明確表示：揮霍無度和無限支票的日子結束了。紐約市應該擁有一座體現美國偉大、同時安全又乾淨的賓州車站。」

達菲目前也正與MTA就堵車費(congestion pricing)展開訴訟戰，堵車費收入本用於資助大眾運輸。聯邦政府律師日前誤將一份內部機密法律備忘錄上傳至網路；備忘錄透露，聯邦預計在這場官司中敗給紐約州府。

川普今年就職數小時後，即下令更名「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)為「美國灣」(Gulf of America)，兌現他的競選承諾。墨西哥總統曾表示，「墨西哥灣」一名數百年前就一直被用作海上航行參考，「美國灣」不太可能為國際承認。

川普 賓州 墨西哥灣

上一則

高譚公園慶祝地球日 推華埠及周邊社區綠地建設
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普莫忘教宗的和平工具說

川普莫忘教宗的和平工具說
川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河
樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆

樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆
兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌