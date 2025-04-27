涉8大道700萬元產權詐欺 皇后區華男遭起訴

布碌崙8大道6208號在2021年被開發商收購，原預計將興建28層建案，提供497個住宅單位及華人超市，日前已被勒令停工。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)宣布起訴皇后區 一名華裔男子，指他透過8大道 一處房產偽造文書，並在未經其他股東同意下出售共同持有房產，涉案金額達700萬元。華男被控兩項一級重大竊盜罪、與三項一級偽造商業紀錄罪，法院下令他以1萬元現金或10萬元保釋金交保，並在6月4日過堂。

地檢辦公室指出，被告為53歲的周永豐(Wing Fung Chau，音譯)，居住於皇后區貝賽(Bayside)。調查內容指出，周永豐共同持股的「37-19 Realty Inc」擁有8大道6208號的25%產權，他與現任總裁各自擁有公司收入36%的分配權，剩餘股份則屬第三位股東。2021年9月28日，他簽署一紙合約備忘錄，將該公司的產權出售給另一名56歲女性，並將該備忘錄繳交至地政登記處(City Register)。

不久後，他又與一名53歲男子洽談，以現金約720萬元出售37-19 Realty在該房產的股份，並由買家及其夥伴承擔現有的抵押貸款債務。在交易完成前，買方要求周永豐出示原公司總裁同意出售持股的文件、原先那名56歲女性解除購買合約的證明，以及公司會計師出具的稅務申報相關信函等證明。後來調查發現他涉嫌偽造以上文件，還疑似偽造會計師聲明公司在2019年和2020年未申報稅務的資料。

根據指控，周男不僅在交割日代表股東身分出席，還將房產出售的所得款轉入自己的銀行帳戶，並在交易後八個月內提領所有資金，公司總裁並未收到任何款項。公司總裁的律師發現異常後主動聯繫地檢辦公室，調查才因而展開。