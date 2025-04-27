我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

涉8大道700萬元產權詐欺 皇后區華男遭起訴

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙8大道6208號在2021年被開發商收購，原預計將興建28層建案，提供497個住宅單位及華人超市，日前已被勒令停工。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙8大道6208號在2021年被開發商收購，原預計將興建28層建案，提供497個住宅單位及華人超市，日前已被勒令停工。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)宣布起訴皇后區一名華裔男子，指他透過8大道一處房產偽造文書，並在未經其他股東同意下出售共同持有房產，涉案金額達700萬元。華男被控兩項一級重大竊盜罪、與三項一級偽造商業紀錄罪，法院下令他以1萬元現金或10萬元保釋金交保，並在6月4日過堂。

地檢辦公室指出，被告為53歲的周永豐(Wing Fung Chau，音譯)，居住於皇后區貝賽(Bayside)。調查內容指出，周永豐共同持股的「37-19 Realty Inc」擁有8大道6208號的25%產權，他與現任總裁各自擁有公司收入36%的分配權，剩餘股份則屬第三位股東。2021年9月28日，他簽署一紙合約備忘錄，將該公司的產權出售給另一名56歲女性，並將該備忘錄繳交至地政登記處(City Register)。

不久後，他又與一名53歲男子洽談，以現金約720萬元出售37-19 Realty在該房產的股份，並由買家及其夥伴承擔現有的抵押貸款債務。在交易完成前，買方要求周永豐出示原公司總裁同意出售持股的文件、原先那名56歲女性解除購買合約的證明，以及公司會計師出具的稅務申報相關信函等證明。後來調查發現他涉嫌偽造以上文件，還疑似偽造會計師聲明公司在2019年和2020年未申報稅務的資料。

根據指控，周男不僅在交割日代表股東身分出席，還將房產出售的所得款轉入自己的銀行帳戶，並在交易後八個月內提領所有資金，公司總裁並未收到任何款項。公司總裁的律師發現異常後主動聯繫地檢辦公室，調查才因而展開。

蔣沙樂表示，被告涉嫌利用偽造文件和虛假申報企圖竊取700萬元，隨著布碌崙房地產價值持續大幅上升，他將捍衛該區房產所有人的權益，並防範詐騙分子破壞房產主的財務安全和投資。該址在2021年被開發商收購，原預計將興建28層建案，提供497個住宅單位及華人超市。

布碌崙地檢辦公室調查內容指出，涉案周永豐共同持股的「37-19 Realty I...
布碌崙地檢辦公室調查內容指出，涉案周永豐共同持股的「37-19 Realty Inc」擁有8大道6208號的25%產權。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 8大道 皇后區

上一則

虛擬貨幣詐騙猖狂 華社受害第二高 布碌崙地檢辦殺豬盤講座示警

下一則

高譚公園慶祝地球日 推華埠及周邊社區綠地建設
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區小販求生 租高價黑市許可證

紐約皇后區小販求生 租高價黑市許可證
布碌崙華社民代、社團 譴責關稅政策迫害

布碌崙華社民代、社團 譴責關稅政策迫害
U大道青少年群聚滋擾頻繁 LCP加強夜間巡邏

U大道青少年群聚滋擾頻繁 LCP加強夜間巡邏
57/60高速公路改造 多個路段將關閉59小時

57/60高速公路改造 多個路段將關閉59小時

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌