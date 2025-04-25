涉殺聯合健保CEO 孟喬內「不認罪」檢察官尋求死刑

支持孟喬內的抗議者聚集在聯邦法院外。（歐新社）

被指控去年12月在曼哈頓一家酒店外跟蹤並殺害聯合健康保險公司(UnitedHealthcare)首席執行官(CEO)湯普森(Brian Thompson)的男子孟喬內 (Luigi Mangione) 25日（周五）對聯邦法院案件中的所有指控表示不認罪；檢察官正式宣布將尋求死刑 ，法官警告司法部 停止發表可能破壞案件的公開評論。

美聯社報導，26歲的孟喬內在地區法官加內特(Margaret Garnett)詢問他是否理解起訴書的內容時表示 「是的」；當被問到他希望如何答辯時，他簡單地說了句 「無罪」，然後坐了下來。

孟喬內已被起訴 11 項罪名，包括一級謀殺和二級謀殺，以及其他武器和偽造指控；周四深夜，聯邦檢察官按規定提交了一份意圖尋求死刑的通知。

由於死刑案件牽涉許多法律問題，孟喬內的案件進展會比非死刑案緩慢許多。他將於12月5日--也就是湯普森死亡一周年的第二天--回到聯邦法院。

司法部長邦迪（Pam Bondi）此前表示，將指示聯邦檢察官對她所稱的 「政治暴力行為 」和 「震驚美國的有預謀的冷血暗殺 」尋求死刑；這是川普總統自重返白宮以來，司法部首次表示將尋求死刑，並誓言在上一屆政府停止執行死刑後，恢復執行聯邦死刑。

孟喬內的律師認為，邦迪在社群媒體上發布消息以及在電視上的露面，是一種 「政治噱頭」，違反了司法部的長期規定，破壞了大陪審團的程序，侵犯了孟喬內享有適當程序的憲法權利。

孟喬內的律師周五再次提出這個問題後，加內特指示曼哈頓聯邦檢察官向邦迪和其他司法部官員轉達，法庭規則禁止任何可能干擾被告公平審判權的審前宣傳。