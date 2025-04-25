新州野火延燒 紐約、長島發空氣品質警告

新澤西州消防部門表示，當地的野火可能成為自2007年以來最嚴重的火災。(美聯社)

新澤西州 南部近日爆發近20年來最大規模之一的野火燃燒，火勢持續延燒超過1萬5000英畝，濃煙向北飄散影響紐約。對此紐約市與長島 24日發布空氣品質警報，涵蓋五大行政區、全長島、威徹斯特郡(Westchester)與羅克蘭郡(Rockland)，警報將持續至24日深夜。

根據新澤西州森林消防廳24日上午通報，火勢目前已控制約50%，並確認一座商業建築被燒毀，另有12棟建築仍面臨威脅，部分車輛亦受損。

這場野火自22日清晨起於大洋郡(Ocean County)松林泥炭地(Pine Barrens)密林爆發，曾迫使當局關閉花園州公路(Garden State Parkway)部分路段，並緊急疏散萊西鎮(Lacey Township)與海洋鎮(Ocean Township)約5000名居民。所幸目前疏散令已全面解除，無人員傷亡通報。

新州 當局指出，火災起因為「未完全撲滅的營火」，一名19歲男子在松林荒原野外以木棧板點燃營火後未妥善熄滅，火勢迅速蔓延。該男子來自瓦雷鎮(Waretown)，現被縱火與加重縱火罪起訴，據悉松林荒原是美國東岸面積最大保護區之一。

根據聯邦網站AirNow資料，24日空氣品質指數(AQI)在多地已超過100，對心肺疾病患者、長者與兒童構成風險。市衛生局呼籲敏感群體避免戶外活動與劇烈運動，以減少暴露，至24日下午，紐約市AQI為67、新州紐華克72、費城76，長島則為40，整體空氣狀況仍不穩定。

氣象單位預測，25日將有強風與降雨抵達，可望幫助清除空氣中的霧霾，改善區域空氣品質。

消防部門表示，這場野火或將成為自2007年以來新州最嚴重火災。當年一起由F-16戰機投擲照明彈引發的大火，曾燒毀超過1萬7000英畝土地。