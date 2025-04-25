我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

新州野火延燒 紐約、長島發空氣品質警告

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州消防部門表示，當地的野火可能成為自2007年以來最嚴重的火災。(美聯社)
新澤西州消防部門表示，當地的野火可能成為自2007年以來最嚴重的火災。(美聯社)

新澤西州南部近日爆發近20年來最大規模之一的野火燃燒，火勢持續延燒超過1萬5000英畝，濃煙向北飄散影響紐約。對此紐約市與長島24日發布空氣品質警報，涵蓋五大行政區、全長島、威徹斯特郡(Westchester)與羅克蘭郡(Rockland)，警報將持續至24日深夜。

根據新澤西州森林消防廳24日上午通報，火勢目前已控制約50%，並確認一座商業建築被燒毀，另有12棟建築仍面臨威脅，部分車輛亦受損。

這場野火自22日清晨起於大洋郡(Ocean County)松林泥炭地(Pine Barrens)密林爆發，曾迫使當局關閉花園州公路(Garden State Parkway)部分路段，並緊急疏散萊西鎮(Lacey Township)與海洋鎮(Ocean Township)約5000名居民。所幸目前疏散令已全面解除，無人員傷亡通報。

新州當局指出，火災起因為「未完全撲滅的營火」，一名19歲男子在松林荒原野外以木棧板點燃營火後未妥善熄滅，火勢迅速蔓延。該男子來自瓦雷鎮(Waretown)，現被縱火與加重縱火罪起訴，據悉松林荒原是美國東岸面積最大保護區之一。

根據聯邦網站AirNow資料，24日空氣品質指數(AQI)在多地已超過100，對心肺疾病患者、長者與兒童構成風險。市衛生局呼籲敏感群體避免戶外活動與劇烈運動，以減少暴露，至24日下午，紐約市AQI為67、新州紐華克72、費城76，長島則為40，整體空氣狀況仍不穩定。

氣象單位預測，25日將有強風與降雨抵達，可望幫助清除空氣中的霧霾，改善區域空氣品質。

消防部門表示，這場野火或將成為自2007年以來新州最嚴重火災。當年一起由F-16戰機投擲照明彈引發的大火，曾燒毀超過1萬7000英畝土地。

新澤西州 長島 新州

上一則

中國留學生簽證遭撤 恐被迫離境

下一則

堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新州野火釀空氣汙染 紐約市警告逾千萬人不要外出

新州野火釀空氣汙染 紐約市警告逾千萬人不要外出
佛光山紐約道場佛誕祈福 啟動

佛光山紐約道場佛誕祈福 啟動
紐約的地鐵

紐約的地鐵
Discord讓兒童接觸有害內容 新州檢察長提告

Discord讓兒童接觸有害內容 新州檢察長提告

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話