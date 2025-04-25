哥大限制出入 避免再出現紮營抗議

因害怕校園挺巴紮營抗議活動重現，哥大學宣布收緊校園出入管制措施，禁止一切形式的紮營行為，並加強安全防範。(記者曹馨元╱攝影)

因害怕校園挺巴紮營抗議活動重現，哥倫比亞大學(Columbia University)宣布於24日起收緊校園出入管制措施，禁止一切形式的紮營行為，並加強安全防範。消息指出，學生團體計畫於24日與25日(今)在主校區重新舉行紮營抗議，引發校方高度關注。

根據校方向師生發布的兩封電子郵件，校安部門明確表示，「我們已得知可能有團體計畫在哥大 校園內設立抗議帳篷。根據大學政策，校園內禁止露營與搭建帳篷的行為」。校方強調尊重言論自由與和平示威的權力，但所有活動需遵守校規，以確保校園安全及學術活動不受干擾，並保障校園社群的正常運作。

根據NBC新聞報導，有學生使用加密通訊軟體Signal，籌畫本周在哥大兩大校區重啟抗議活動，並以「馬戲團(circus)」代指行動。消息曝光後，校方立即採取應對措施，包括暫停當日訪客註冊、限制校友進入校園，僅保留與教學或研究有關的訪客入校權限。

校方表示，若發現紮營行為，將迅速予以拆除，並嚴格識別參與者；對拒不離場的抗議者，將採取紀律處分，甚至可能面臨逮捕。

此次防範措施也是哥大遭聯邦政府 針對下的連鎖反應，川普政府日前以未能充分保障猶太 學生安全為由，取消對哥大總額高達4億元的聯邦撥款；目前，哥大代理校長薛普曼(Claire Shipman)正與聯邦機構協商以挽回資金。

哥大曾在2024年春季因同類紮營抗議活動引發全美校園聲援潮，成為全國焦點。此次可能重啟的行動，再次對校方維持秩序與言論自由之間的平衡提出考驗。校方發布聲明表示，「我們的首要目標是保障校園安全與秩序，讓教學與研究活動能正常運作。目前校園運作一切如常，並將密切關注可能發生的任何干擾行為。」