遭控非法洗錢、銀行欺詐 孫雯案7/28開審 預計審理3周

法官宣布孫雯案開庭時間後，孫雯、胡驍和律師走出法庭。(記者胡聲橋╱攝影)

遭控非法充當外國代理人 、洗錢和銀行欺詐等罪名的前紐約州 政府官員孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)23日在紐約聯邦東區法院再次出庭。紐約東區聯邦法院法官科根(Brian Cogan)宣布，孫雯胡驍案將定於7月28日開庭審理，預計審理時間為三周。

檢方去年9月指控孫雯利用與兩任州長的工作關係，涉嫌為中國官員提供便利，包括假冒簽名給中國官員發邀請函、在紐約州政府開電話會議通報疫情時，私自讓一名中國官員也接入會議、私自阻止台灣官員與州政府官員接觸等。孫雯為此被指控非法充當外國代理人，她和胡驍還被指控犯有簽證欺詐、帶入外國人、銀行欺詐、不當使用身分證件和洗錢的罪名。今年2月，檢方又公布了追加起訴書，除了在原有指控下增加新的證據外，還對胡驍提出了三項新的洗錢罪指控。

涉收賄為中國官員開路

根據法庭文件，因為孫雯涉嫌為中國官員提供了方便，孫雯、胡驍以及家人得到各種禮物和利益，其中包括往返中國的旅行費、各種門票、私廚食物，為孫雯的一個親戚安排工作，還包括為胡驍在中國的公司拉生意；胡驍的中國公司為此賺了數百萬元。

法庭文件顯示，胡驍涉嫌通過各種途徑把賺到的錢弄到美國，有的是把錢直接從中國匯到美國孫雯親戚的銀行帳戶，然後再轉到胡驍的公司帳戶；有的是把錢分散轉入胡驍家人和公司的多個帳戶，包括胡驍所擁有的酒莊帳戶；胡驍還通過在公司和家人帳戶間多次轉錢，掩蓋資金的真實來源。為了做到這些，胡驍甚至在親戚不知情和未經授權的情況下，擅自為這名親戚設立銀行帳戶。

法庭文件表明，孫雯和胡驍涉嫌用這些錢，在美國購置房地產和豪車，包括長島 Manhassset現在價值405萬元的房屋，夏威夷高層樓房中位於47層的一間公寓，價值210萬元。他們還買了一輛2024年的法拉利羅馬(Ferrari Roma)，而且這兩處房產沒有貸款，都是在收到上述系列匯款後購置的。

孫雯財產涉申報不實

根據法庭文件，盡管這是政府官員的義務，孫雯在財產申報中沒有提到買房產的事項。雖然孫雯和胡驍花昂貴的房產和豪車，但他們的報稅紀錄卻顯示，他們只有不多的收入，只有胡驍的海鮮公司和酒莊賺點錢，比如從2020年到2023年，海鮮公司賺了15萬5600多元，酒莊賺了將近1萬5000元。

在23日的庭審中，法官科根首先回顧了被告律師提出的幾項動議。其中一項是要求取消某些非法獲取的電子證據。辯方律師稱，執法部門2022年4月獲得了電子郵件搜查令，搜查孫雯的電子郵件，但後來這一部分電子證據卻在聯邦調查局的電腦中被無意刪除了。

2024年5月，當執法部門發現問題後，重新搜查了孫雯的電子郵件。辯方認為，新搜查需要新搜查令，但執法部門沒有申請，因此這次新搜查是非法的。控辯雙方當庭對此動議提出了各自的意見。法官科根表示，他有可能對這項動議舉行聽證。

辯方律師一開始曾試圖申請對此案「速審」(speedy trial)，但因為此案牽涉兩人，比較複雜，而且還包括大量翻譯工作，法庭沒有同意辯方的速審請求。檢方23日表示，翻譯工作正在按部就班進行，不會耽誤開庭。