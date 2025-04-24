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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

關稅影響建材 紐約市2區開發恐受阻 房租可能更高

記者馬璿／紐約報導
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川普政府對進口鋼鐵與鋁材實施的25%關稅影響，衝擊紐約市房地產市場。曼哈頓與布朗士兩區，預計是受衝擊最嚴重的兩行政區。圖為曼哈頓。(記者馬璿／攝影)
川普政府對進口鋼鐵與鋁材實施的25%關稅影響，衝擊紐約市房地產市場。曼哈頓與布朗士兩區，預計是受衝擊最嚴重的兩行政區。圖為曼哈頓。(記者馬璿／攝影)

近期的關稅戰不僅影響商品物價，也可能連帶衝擊紐約市的房地產市場。經濟學家指出，川普政府針對進口鋼鐵與鋁材加徵的25%關稅，將導致建築成本上升，連帶使租金也進一步上漲，其中曼哈頓與布朗士區首當其衝。目前，紐約市的中位租金價已達3397元。

雖然美國針對數十個國家的對等關稅已暫停執行90天，但對進口鋼鐵與鋁材的25%關稅卻仍未鬆綁。對於住房已經短缺的紐約市來說無疑是雪上加霜。「Realtor.com」經濟學者徐嘉怡(Jiayi Xu，音譯)在最新的「紐約市租賃報告」中提到，由於關稅推升了建築成本，可能會使建商卻步，延後新建案的啟動，甚至迫使開發商暫停或放棄現有的計畫。

去年，曼哈頓與布朗士區多戶住宅建案增長率最高，分別達24.6%與24.2%，且高於2019至2023年的平均值。但這也使這兩區最容易受到關稅政策的負面影響，讓本已短缺的住房開發計畫面臨腰斬的風險。而布碌崙(布魯克林)、皇后區與史泰登島的建案申請數則下滑；專家指出，即使如此，這三區仍無法倖免於成本上升所帶來的建設停滯與租金壓力。

地產網站數的最新數據指出，在2025第一季，紐約市中位租金價已達3397元，較去年同期上升5.6%，曼哈頓區以5.5%漲幅領先他區，布碌崙則為5%、皇后區4.3%、布朗士區0.7%。

數據顯示，以戶型而言，漲幅最大的為零至二房房型，一年增加7.2%，租金達3365元，三房則僅上升1.2%，平均租金為4773元。此外，若根據住房支出不超過每月總收入的30%法則而言，在除史泰登島以外的紐約市行政區租下一臥住宅，租客每月收入至少需達1萬至1萬5000元。租住曼哈頓所需月收入達1萬4983元，其次為布碌崙的1萬2493元，皇后區與布朗士則分別需1萬933元與1萬33元。相當於居住在曼哈頓的租客年收入需達17萬9796元才能將租金控制在收入的三分之一。

然而，報告也指出，實際家庭中位數收入遠遠低於建議水準，從皇后區家庭61%到布朗士的161%不等，使許多租戶必須將遠超過三分之一的收入用於住房與基本開支，只為維持基本生活。

針對關稅恐將持續推高租金，徐嘉怡也指出，業界應密切關注相關政策動向，以因應接下來可能出現的市場劇變。

租金 關稅 紐約市

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