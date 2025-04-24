我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

不滿平台剋扣工資 百餘外賣郎曼哈頓抗議

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
外賣騎手在送餐平台DoorDash公司門外抗議其薪資不透明，利用各種技巧壓榨外賣郎。(記者許君達／攝影)
外賣騎手在送餐平台DoorDash公司門外抗議其薪資不透明，利用各種技巧壓榨外賣郎。(記者許君達／攝影)

紐約騎手聯盟(Los Deliveristas Unidos)23日在曼哈頓麥迪遜廣場公園旁的外賣公司DoorDash門外集會，抗議該公司在外賣行業最低工資新法下，使用各種方式剋扣外賣郎的收益，並對異議者封號。百餘名各族裔外賣郎參加了集會，其中包括多名華人外賣郎。

紐約市去年立法，要求在去年12月和今年4月1日，將為網路平台工作的外賣郎的最低時薪，分兩次調漲直至19.96元。但為DoorDash送餐的李蒙芭表示，道高一尺魔高一丈，資方並不乏剝削工人的技巧。比如，按照最新的規定，外賣郎的工作時間從接到餐食、走出餐廳後才開始計時，精確到秒，等待接單甚至等待取餐的時間都不算做工時。「如果一名外賣郎每天實際工作十小時，能拿到八小時的工資便謝天謝地。」

更令外賣郎不滿的是，工資單變得愈發不透明。李蒙芭說，以前每接到一單生意，平台都會告知配送費、勞務費以及顧客給的小費等明細，掙多少錢心裡有數。但現在，平台僅給出一個總數目，外賣郎無法知道自己到底掙到了多少小費，即使有異議，也無處維權。而且事實上，總收入也愈給愈少。

抗議者中亦有一些華人的身影。參加者鼓勵其他華人珍惜美國的自由制度，更積極地為自己...
抗議者中亦有一些華人的身影。參加者鼓勵其他華人珍惜美國的自由制度，更積極地為自己爭取權益。(記者許君達／攝影)

外賣郎張先生表示，計費嚴苛不透明還不是最大問題，如今連搶到這樣一個「被剝削」的機會都很難。據他介紹，目前DoorDash平台在曼哈頓實行提前登錄制，外賣郎必須在每天下午3時，在平台上註冊下周這一日的工作機會，如果未能提前註冊，當日將無法在曼哈頓接單。而現狀是，由於從業者太多，每天註冊開放後，一秒就會被搶光，「有些人用了外掛軟體作弊，但我不敢，因為如果被抓住要被封號」。

由於曼哈頓的准入門檻太高，張先生目前基本只在法拉盛周邊為華人外賣平台跑單，每小時實際到手大約15元。「雖然掙得少點，但至少會給你活做。」

李蒙芭則表示，法拉盛雖然工作機會多，但小費收入與曼哈頓不可同日而語。他透露，曼哈頓外賣郎最瀟灑的時候，每月輕鬆掙到6000元，再勤奮些的能達到接近8000元，有時一些公司集體訂餐的大單，光小費就能給到近百元。他曾經每周只上五天班，下午訂單少的時候還能找個地方坐著吃吃飯喝喝茶。

李蒙芭表示，他明白現在想回到以前的輕鬆時光當然不可能了，但平台方面至少要保持透明，少些壓榨，這也是他來到曼哈頓參加抗議的目的。他同時鼓勵在美華人好好利用美國的自由，多為自己發聲，爭取權益。

曼哈頓 小費 華人

上一則

就停學校對面 皇后區地檢破獲非法大麻車

下一則

關稅影響建材 紐約市2區開發恐受阻 房租可能更高
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

描述90年代華人社區 電影「紐約往事」演員海選

描述90年代華人社區 電影「紐約往事」演員海選
北美頂尖史蒂文律師45年專精意外傷害案件提醒重視醫療過失 為傷者爭取最大賠償

北美頂尖史蒂文律師45年專精意外傷害案件提醒重視醫療過失 為傷者爭取最大賠償
法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡
法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

熱門新聞

王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光