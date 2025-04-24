不滿平台剋扣工資 百餘外賣郎曼哈頓抗議

外賣騎手在送餐平台DoorDash公司門外抗議其薪資不透明，利用各種技巧壓榨外賣郎。(記者許君達／攝影)

紐約騎手聯盟(Los Deliveristas Unidos)23日在曼哈頓 麥迪遜廣場公園旁的外賣公司DoorDash門外集會，抗議該公司在外賣行業最低工資新法下，使用各種方式剋扣外賣郎的收益，並對異議者封號。百餘名各族裔外賣郎參加了集會，其中包括多名華人 外賣郎。

紐約市去年立法，要求在去年12月和今年4月1日，將為網路平台工作的外賣郎的最低時薪，分兩次調漲直至19.96元。但為DoorDash送餐的李蒙芭表示，道高一尺魔高一丈，資方並不乏剝削工人的技巧。比如，按照最新的規定，外賣郎的工作時間從接到餐食、走出餐廳後才開始計時，精確到秒，等待接單甚至等待取餐的時間都不算做工時。「如果一名外賣郎每天實際工作十小時，能拿到八小時的工資便謝天謝地。」

更令外賣郎不滿的是，工資單變得愈發不透明。李蒙芭說，以前每接到一單生意，平台都會告知配送費、勞務費以及顧客給的小費 等明細，掙多少錢心裡有數。但現在，平台僅給出一個總數目，外賣郎無法知道自己到底掙到了多少小費，即使有異議，也無處維權。而且事實上，總收入也愈給愈少。

抗議者中亦有一些華人的身影。參加者鼓勵其他華人珍惜美國的自由制度，更積極地為自己爭取權益。(記者許君達／攝影)

外賣郎張先生表示，計費嚴苛不透明還不是最大問題，如今連搶到這樣一個「被剝削」的機會都很難。據他介紹，目前DoorDash平台在曼哈頓實行提前登錄制，外賣郎必須在每天下午3時，在平台上註冊下周這一日的工作機會，如果未能提前註冊，當日將無法在曼哈頓接單。而現狀是，由於從業者太多，每天註冊開放後，一秒就會被搶光，「有些人用了外掛軟體作弊，但我不敢，因為如果被抓住要被封號」。

由於曼哈頓的准入門檻太高，張先生目前基本只在法拉盛周邊為華人外賣平台跑單，每小時實際到手大約15元。「雖然掙得少點，但至少會給你活做。」

李蒙芭則表示，法拉盛雖然工作機會多，但小費收入與曼哈頓不可同日而語。他透露，曼哈頓外賣郎最瀟灑的時候，每月輕鬆掙到6000元，再勤奮些的能達到接近8000元，有時一些公司集體訂餐的大單，光小費就能給到近百元。他曾經每周只上五天班，下午訂單少的時候還能找個地方坐著吃吃飯喝喝茶。

李蒙芭表示，他明白現在想回到以前的輕鬆時光當然不可能了，但平台方面至少要保持透明，少些壓榨，這也是他來到曼哈頓參加抗議的目的。他同時鼓勵在美華人好好利用美國的自由，多為自己發聲，爭取權益。