電商漲價、轉運停擺 關稅衝擊華人網購

廣受年輕一代在美華人喜愛的亞洲生鮮電商Weee!，已有大量中國產商品出現漲價趨勢。(截圖自官網，新價格為4月21日紀錄)

在持續延燒的關稅 戰之外，川普 政府也將於5月2日取消小包裹免關稅待遇，按價格徵收120%關稅；多番攻勢下，北美華人 常購買的亞洲超市線上平台Weee!已調漲大量產品價格。與此同時，仰賴小包裹免關稅政策的轉運服務也因此暫停，許多境外服飾品牌也宣布美國的配送即將停止，許多網購、海淘華人的消費習慣也被迫改變。

廣受在美華人喜愛的亞洲生鮮電商Weee!，已有大量中國進口商品出現漲價趨勢。例如，相比2024年年底的價格，味全「港式蝦餛吞」單價自7.99元上漲至8.49元，東龍「龍口粉絲」價格漲幅同樣為0.5元每件；而五谷豐「蘭州鮮拉麵」的單價漲幅則為1.3元，郭生說「胡椒豬肚雞湯」單價漲幅更是高達3元。

新州的陳先生此前常在Weee!購買螺獅粉、泡菜等在線下超市不易找到的「家鄉風味」，頻率約為每月一至兩次；如今價格提升，陳先生表示，自己不會再考慮在Weee!上買菜了，「這些東西也不是每天吃，只是有時候解解饞。不過作為消費者，覺得選擇一下子變少了，還是會不習慣」。

另一方面，川普政府表示，將於5月2日起取消800元以下小包裹免查、免關稅的待遇，並嚴查從中國大陸和香港寄出的包裹。來自澳洲的網紅服裝品牌「Realisation Par」近日在官網貼出告示，因品牌的絲綢產品都由「絲綢之鄉」中國製造，在新政影響下，品牌將於本月23日起，暫停美國境內的配送；同時，日後若運送美國的服務繼續，也會因政策調整價格。

同時，由於大多跨境轉運公司的清關模式都是「灰清」，即物品報價低於實際價格，以滿足小額包裹免關稅且無需詳細報關的標準；在新政策的壓力下，不少留學生使用的轉運公司也暫停了服務。