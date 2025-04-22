法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

封館將近三小時後，法拉盛圖書館恢復正常營業。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區法拉盛 圖書館21日上午接獲炸彈威脅，警方封鎖周邊道路並展開調查，所幸最終並未發現爆裂物，於三個小時後解除封鎖，不過該事件也造成法拉盛周邊交通大亂。

警方表示，當日早上約9時30分接獲圖書館館員通報後，立即派員前往現場，封鎖緬街介於凱辛納大道(Kissena Blvd.)與40路(Roosevelt Ave.)之間的路段。封鎖措施持續約三小時，至中午12時左右確認現場安全後解除封鎖，並未發現可疑物品。受事件影響，緬街早高峰時段交通一度嚴重壅塞。

皇后區圖書館發言人波旁(Elisabeth de Bourbon)說，「我們今天早上收到對法拉盛圖書館的炸彈威脅，館方立即疏散館內人員並通知警方。經過徹底調查後，確認圖書館安全，於中午前重新對外開放。」

市議員黃敏儀說，該辦公室在過程中持續與109分局及圖書館保持聯繫，並感謝各單位迅速應對，「任何恐嚇行為都不該在我們的社區發生」。

她同時也說：「我們的城市不容許任何針對和平集會或言論自由的暴力威脅。法拉盛是全美最多元的社區之一，而這正是我們的力量來源。任何人都不應因為表達自身文化、信仰或政治立場而感到不安或受到威脅。」

據悉，皇后區當天有多處圖書館也收到類似炸彈威脅，其中包括位於110分局轄區內的圖書館。根據消息人士透露，圖書館於20日晚間收到電子郵件威脅，內容要求不得允許法輪功舉行遊行，否則將引爆炸彈。然而，該團體已於19日完成遊行活動，並未於21日舉辦任何行程。