保護移民 維權團體籲市府挹注更多撥款

移民聯盟主席阿瓦爾德表示，其所提出的要求並不是奢侈品，而是移民社區真實的需求。(記者曹馨元／攝影)

21日，紐約移民 聯盟(NYIC)、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)及多個移民幫扶組織代表於紐約市 政廳前集會，呼籲市府為移民事務加注更多撥款；其中包括，為移民法律服務撥款1億6900元，為「社區口譯服務資源庫」(Community Interpreter Bank)提供資金1000萬等。

紐約移民聯盟強調，移民作為紐約市最重要的組成部分，市府有責任保護這座城市的新移民，並幫助他們開展新生活。「我們提出的要求並不是奢侈品，而是移民社區真實的需求」，移民聯盟主席阿瓦爾德(Murad Awawdeh)表示，「川普 政府持續用貪婪、兇猛的政策打壓我們，我們也要用同樣的態度回擊」。

除上述的移民法律服務資金及口譯服務撥款外，移民聯盟也要求市府投資2400萬於成人語言學習、400萬用於醫療服務、另400萬用於移民家庭溝通與外展計畫；此外，移民聯盟也主張普及托兒服務、立法支援街頭小販，並禁止市府機構與聯邦移民執法局進行任何合作。

阿維萊斯表示，在如今的局勢下，「我們在移民事務上的預算撥款就是一種政治宣言」。她也批評紐約市長亞當斯(Eric Adams)多次「站隊」川普的行為，「我們不能讓市長的個人利益逼迫我們放棄(保護移民)的價值觀」。

街頭攤販正義計畫(Street Vendors Justice Project)代表阿迪亞(Mohamed Attia)強調，紐約是移民建造的城市，「無論你是250年前來到這裡，還是今天早上才來到紐約，我們都是移民」；法律援助組織布朗士辯護人(Bronx Defenders)代表柯恩克魯茲(Rosa Cohen-Cruz)也表示，對於初來乍到的新移民，能有律師與他們科普法律程序的始末，「這就是程序正義(due process)，而每個人都有資格享有程序正義」。

移民社區風聲鶴唳的當下，華人策劃協會也於近日因舉辦「認識你的權利」相關講座，而遭國會眾議院國土安全委員會批評，同時他們要求華策會配合調查，提供聯邦資金明細及會議紀錄等。