亞總會 助白血病華婦胞弟獲簽證

身患白血病的林女士(右三)攜胞弟(右二)送錦旗感謝亞總會、國會眾議員孟昭文和州眾議員鄭永佳。(記者胡聲橋╱攝影 )

布碌崙(布魯克林)林女士去年12月突患白血病，急需做骨髓移植手術，但血液完全配型的胞弟卻遠在中國，而且簽證 被拒，林女士為此求助美國亞裔社團聯合總會(亞總會)。在亞總會和社區各方的幫助下，林女士的胞弟已獲簽證並到達紐約。林女士攜胞弟19日到亞總會送錦旗，向亞總會、國會眾議員孟昭文 和州眾議員鄭永佳表示衷心感謝。

本報曾報導，今年32歲的林女士突患白血病，她隨後入院做了兩次化療。醫生建議，想要根治疾病，應儘快做骨髓移植手術。經過檢測，醫院發現林女士遠在中國的胞弟與其血型完全匹配。林女士胞弟去廣州美國領事館面簽時，卻遭到拒絕。

3月份接到林女士的求助後，亞總會、國會眾議員孟昭文和州眾議員鄭永佳伸出了援助之手，孟昭文和鄭永佳均致信廣州美領館，要求提供人道主義便利。在各方努力下，林女士的胞弟4月2日順利通過面簽，4月12日收到廣州美領館寄來的護照後，已於18日飛抵紐約。弟弟一到紐約，就去醫院抽血做檢查，有具體結果後就能確定骨髓移植手術的時間。

19日，姐弟倆專門趕到亞總會辦公室，向亞總會會長陳善莊和州眾議員鄭永佳當面送上錦旗。鄭永佳為林女士的胞弟順利赴美感到高興，他希望林女士成功康復，人生幸福，為社會、為紐約做出貢獻。

陳善莊表示，亞總會多年來致力於為社區和新移民服務，今年他們已幫助林女士在內的三位居民拿到赴美簽證，這在當前的嚴酷形勢下算是奇蹟了，這也是各方共同努力和奔波的結果，他祝願林女士在弟弟的幫助下早日康復。亞總會亞裔社區服務中心執行總監王孟新說，林女士的胞弟獲得簽證意味著她的疾病將能獲得有效治療，亞總會一直在社區身旁。