兔子、小雞都來了 紐約復活節彩帽遊行 華人扮相吸睛

在彩帽遊行現場，毛茸茸的兔子與雞蛋、小雞是最常見的兩大元素。(記者曹馨元╱攝影)

20日，一年一度的紐約市復活節 彩帽遊行(Easter Parade and Bonnet Festival)於曼哈頓第五大道登場，成千上萬的市民通過各式自製彩帽，展現了新奇創意、多元文化以及政治表達；當日溫暖的天氣也吸引了不少首次前來的華人 市民，不少初次參與者表示，明年一定會攜更隆重的彩帽亮相。

參與者也通過創意將同樣元素玩出新意，各式彩帽精美異常。(記者曹馨元╱攝影)

本次遊行自上午10時至下午4時間進行，以聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)作為原點，參與民眾可以從第五大道的49街行至57街。彩帽遊行不設報名門檻，也沒有固定隊伍或花車。所有紐約市民與遊客皆可免費參加。

紐約復活節遊行可追溯至19世紀70年代，當時上流社會的教徒會在復活節當天，穿著精緻的服飾前往教堂參加周日禮拜，結束後則沿著第五大道步行展示裝扮。如今，這一傳統成為了一場全民參與的街頭嘉年華，各年齡層、背景的參與者只需戴上一頂吸睛的帽子便可成為第五大道上的焦點。

陳女士身著白衣，頭戴由鮮花、水晶點綴的斗笠，展現了瀟灑飄逸的「俠客」形象。(記者曹馨元╱攝影)

紐約旗袍會便有數十位女士一同前來，遊行於她們而言，是在明媚春日中展示中國傳統服飾的舞台。(記者曹馨元╱攝影)

復活節兔與復活節彩蛋是節日最具標誌性的兩大象徵，傳說中，復活節彩蛋就是由復活節兔發放的。因此，在彩帽遊行現場，毛茸茸的兔子與雞蛋、小雞是最常見的兩大元素；但參與者也通過創意將同樣元素玩出新意，各式彩帽精美異常。第五大道街頭也有不少小販當街售賣兔子頭飾，讓沒有提前準備的民眾也能融入節日氣氛；而不少帶著狗狗前來的參與者更是為寵物也戴上兔子裝飾，可愛畫面吸引大量民眾爭相合影。

活動現場，也有不少華人結伴參加，以自製的鮮花禮帽與別出心裁的造型獲得一陣好評。紐約旗袍會便有數十位女士一同前來，她們表示，旗袍會每年都會參加彩帽遊行，而遊行於她們而言，也是在明媚春日中展示中國傳統服飾的舞台。其中，陳女士身著白衣，頭戴由鮮花、水晶點綴的斗笠，展現了瀟灑飄逸的「俠客」形象；她表示，帽子是自己買來材料後、花費一小時親手製作的。

不少市民通過彩帽戲謔地表達自己的政治意見，也有市民打扮成自由女神模樣、手拿寫有「甩掉川普」的殺蟲劑。(記者曹馨元╱攝影)

紐約布碌崙舞蹈團也召集了不少團員參與，大家都頭戴紅色系的鮮花頭飾，明豔熱情。(記者曹馨元╱攝影)

同樣，紐約布碌崙舞蹈團(New York Brooklyn Dance Club)也召集了不少團員參與，大家都頭戴紅色系的鮮花頭飾，明豔熱情，呼應了現場熱烈的氛圍。一名團員表示，隊伍中不少人都是初次參與彩帽遊行，看到市民們的打扮覺得趣味十足，「大家都很有創意」；首次參與的團員也表示，明年一定會繼續參加，且打扮得更隆重精彩。

頭戴鮮花禮帽的鄒先生此次與朋友一同前來，他表示，自己更喜歡去年的彩帽遊行，「去年有走秀，每個人都能好好展示，今年相對混亂一些」；鄒先生參與彩帽遊行已有數年，他觀察到，現場華人的數量在逐年增加，「在這麼熱鬧開心的氛圍裡，華人多參與很好，也能豐富我們的生活」。

不少市民通過彩帽戲謔地表達自己的政治意見；其中，有市民頭戴川普、萬斯與馬斯克的相片。(記者曹馨元╱攝影)

頭戴鮮花禮帽的鄒先生(左)此次與朋友一同前來，他參與彩帽遊行已有數年，觀察到現場華人的數量在逐年增加。(記者曹馨元╱攝影)

李女士當日與朋友一起來「湊熱鬧」，雖然沒有多加打扮，但是「看到大家很用心裝扮，覺得很新奇有趣」；而李女士表示，若明年時間合適，自己一定會精心打扮後參加，「來過一次後，明年就知道怎麼回事了」。

在政治話題頗受關注的當下，參與遊行的彩帽主題除了與節日相關的兔子、蛋，以及呼應春日的鮮花外，也有不少市民通過彩帽戲謔地表達自己的政治意見；其中，有市民頭戴川普、萬斯與馬斯克的相片，也有市民打扮成自由女神模樣、手拿寫有「甩掉川普」的殺蟲劑，引來不少參與者爭相與其合照。