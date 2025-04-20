抗議川普施政 紐約民眾上街加入全美逾700場示威活動

紐約市數百人響應反對川普施政的示威活動，聚集在紐約公共圖書館門前。(美聯社)

全美多地民眾19日再次走上街頭，抗議總統川普 的領導與政策。紐約市數百人響應號召，聚集在紐約公共圖書館(New York Public Library)門前，隨後沿第五大道北行，途經川普大樓(Trump Tower)，最終抵達中央公園，遊行群眾隨著鼓聲高喊「不要恐懼、不要仇恨，紐約州不要移民 和海關執法局(ICE)」，反對政府持續遣返移民。

不同於川普首任期中的婦女大遊行等單一議題抗爭，這次抗議涵蓋面向更廣。(記者范航瑜╱攝影)

此次示威由「50501運動」(50501 Movement)發起，距離全國上一次大規模反川普示威「Hands Off!」僅兩周。主辦單位表示，當天全美共有逾700場抗議活動，從紐約市、佛州一路延伸到洛杉磯，聚焦川普政府的多項政策議題。

不同於川普首任期中的婦女大遊行等單一議題抗爭，這次抗議涵蓋面向更廣。(記者范航瑜╱攝影)

不同於川普首任期中的婦女大遊行等單一議題抗爭，這次抗議涵蓋面向更廣。有示威者舉牌支持女性生育自由，也有人揮舞象徵LGBTQ族群的彩虹旗，高喊「霍楚(Kathy Hochul)站出來，反對川普」，批評聯邦政府撤銷多元、平等、包容(DEI)政策、攻擊邊緣社群。

有人揮舞象徵LGBTQ族群的彩虹旗，高呼霍楚站出來反對川普。(記者范航瑜╱攝影)

不少抗議者還直呼川普政府為「法西斯主義」，並呼籲民眾應如上世紀30年代的德國人一樣，挺身反對威權體制。本次抗議者人群中，甚至有人帶著年幼的孩子舉牌參加，同時也有白髮老人舉著挺移民的標語，坐在一旁靜默示威。

不少抗議者還直呼川普政府為「法西斯主義」。(記者范航瑜╱攝影)

「50501」運動於2月初發起，其名稱代表全美50州同日發起抗議，計畫共舉行50場。行動不僅限於街頭示威，也包括針對企業的行動，例如「打倒特斯拉 」(Tesla Takedown)，批評特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在川普政府中所扮演的角色。

示威者舉牌支持女性生育自由。(記者范航瑜╱攝影)

「50501」全國媒體協調員鄧恩(Hunter Dunn)表示，「50501」是一場去中心化的抗爭運動，任何遵守四項原則的行動皆可加入，即是支持民主、維護憲法、反對行政濫權與堅持非暴力。

攤販售賣「Hands Off」主題的棒球帽和胸針，「Hands Off」為川普第二任期以來最大規模的抗爭之一。(記者范航瑜╱攝影)

本次抗議亦與日前的「Hands Off!」集會互相呼應，「Hands Off」為川普第二任期以來最大規模的抗爭之一，聲援學術自由，針對川普政府推動的聯邦預算削減、大規模裁員與加徵關稅等政策所引發的社會與經濟不安，發出反對聲浪。