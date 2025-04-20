紐約市「移民傳承周」啟動 市府為三大華社創作插畫

1907年4月17日，埃利斯島創下單日接收逾1萬名移民紀錄。市府自2004年起設立「移民傳承周」。(MOIA提供)

市長移民 事務辦公室(MOIA)局長卡斯特羅(Manuel Castro)日前宣布啟動第21屆「移民傳承周」(Immigrant Heritage Week，簡稱IHW)，今年主題為「紐約市 ：由世代移民打造」(NYC: Built by Generations of Immigrants)，而「移民社區插畫系列」(Immigrant Enclave Illustration Series)今年也首度納入三大區華社，展現華人文化在紐約市的影響力。

1907年4月17日，埃利斯島(Ellis Island)創下單日接收逾1萬名移民紀錄，市府自2004年起設立「移民傳承周」，今年活動將持續三個月，涵蓋多場展演、文化節與政策倡議等。今年IHW主視覺為自由女神與飛舞蝴蝶，「這象徵著紐約是一座希望與機會之城，讓人們追求幸福、與社區建立連結」，卡斯特羅表示。

2023年推出的「移民社區插畫系列」已繪製紐約市多個移民社區，今年首次加入華社主題，於農曆新年推出三幅新作，描繪曼哈頓華埠、法拉盛 與布碌崙華社的日常面貌。該系列目前已發表十幅作品，預計將擴展至21幅。

曼哈頓華埠插畫標示了堅尼路、宰也街、勿街與東百老匯等街道，點綴紅燈籠和各式中餐廳。(MOIA提供)

曼哈頓華埠插畫標示了堅尼路(Canal St)、宰也街(Doyers St)、勿街(Mott St)與東百老匯(E Broadway)等街道，畫中可見顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)、孫中山銅像、黃大仙道觀與各式中餐館，並點綴紅燈籠與「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)等標語，展現歷史與當代交融的城市風貌。

法拉盛插畫呈現7號地鐵月台、Q44與Q25公車站、緬街等交通節點。(MOIA提供)

法拉盛插畫呈現7號地鐵月台、Q44與Q25公車站、緬街(Main St)等交通節點，並描繪慈濟基金會、法拉盛市政廳、圖書館、商場與各式餐廳，畫面上方飛機掠空。

布碌崙插畫則以秋色中的日落公園為主題，描繪龍獅舞穿越8大道，沿街雜貨攤、海鮮店、髮廊與熟食店林立。(MOIA提供)

布碌崙插畫則以秋色中的日落公園為主題，描繪龍獅舞穿越8大道，沿街雜貨攤、海鮮店、髮廊與熟食店林立，中段可見基督閩恩教會、街邊小販和奶茶店，下方愛立信公園(Leif Ericson Park)內孩童打球、家庭聚會，呈現代際交融的生活圖景。

移民事務辦公室官網也收錄了各項移民文化活動，包括美華劇坊的「十二生肖」主題木偶戲、線上中國傳統音樂會等。活動組織者可上傳活動，更多信息可訪問bit.ly/4lzOqK9。