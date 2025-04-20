我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

紐約市「移民傳承周」啟動 市府為三大華社創作插畫

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1907年4月17日，埃利斯島創下單日接收逾1萬名移民紀錄。市府自2004年起設立「移民傳承周」。(MOIA提供)
1907年4月17日，埃利斯島創下單日接收逾1萬名移民紀錄。市府自2004年起設立「移民傳承周」。(MOIA提供)

市長移民事務辦公室(MOIA)局長卡斯特羅(Manuel Castro)日前宣布啟動第21屆「移民傳承周」(Immigrant Heritage Week，簡稱IHW)，今年主題為「紐約市：由世代移民打造」(NYC: Built by Generations of Immigrants)，而「移民社區插畫系列」(Immigrant Enclave Illustration Series)今年也首度納入三大區華社，展現華人文化在紐約市的影響力。

1907年4月17日，埃利斯島(Ellis Island)創下單日接收逾1萬名移民紀錄，市府自2004年起設立「移民傳承周」，今年活動將持續三個月，涵蓋多場展演、文化節與政策倡議等。今年IHW主視覺為自由女神與飛舞蝴蝶，「這象徵著紐約是一座希望與機會之城，讓人們追求幸福、與社區建立連結」，卡斯特羅表示。

2023年推出的「移民社區插畫系列」已繪製紐約市多個移民社區，今年首次加入華社主題，於農曆新年推出三幅新作，描繪曼哈頓華埠、法拉盛與布碌崙華社的日常面貌。該系列目前已發表十幅作品，預計將擴展至21幅。

曼哈頓華埠插畫標示了堅尼路、宰也街、勿街與東百老匯等街道，點綴紅燈籠和各式中餐廳...
曼哈頓華埠插畫標示了堅尼路、宰也街、勿街與東百老匯等街道，點綴紅燈籠和各式中餐廳。(MOIA提供)

曼哈頓華埠插畫標示了堅尼路(Canal St)、宰也街(Doyers St)、勿街(Mott St)與東百老匯(E Broadway)等街道，畫中可見顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)、孫中山銅像、黃大仙道觀與各式中餐館，並點綴紅燈籠與「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)等標語，展現歷史與當代交融的城市風貌。

法拉盛插畫呈現7號地鐵月台、Q44與Q25公車站、緬街等交通節點。(MOIA提供...
法拉盛插畫呈現7號地鐵月台、Q44與Q25公車站、緬街等交通節點。(MOIA提供)

法拉盛插畫呈現7號地鐵月台、Q44與Q25公車站、緬街(Main St)等交通節點，並描繪慈濟基金會、法拉盛市政廳、圖書館、商場與各式餐廳，畫面上方飛機掠空。

布碌崙插畫則以秋色中的日落公園為主題，描繪龍獅舞穿越8大道，沿街雜貨攤、海鮮店、...
布碌崙插畫則以秋色中的日落公園為主題，描繪龍獅舞穿越8大道，沿街雜貨攤、海鮮店、髮廊與熟食店林立。(MOIA提供)

布碌崙插畫則以秋色中的日落公園為主題，描繪龍獅舞穿越8大道，沿街雜貨攤、海鮮店、髮廊與熟食店林立，中段可見基督閩恩教會、街邊小販和奶茶店，下方愛立信公園(Leif Ericson Park)內孩童打球、家庭聚會，呈現代際交融的生活圖景。

移民事務辦公室官網也收錄了各項移民文化活動，包括美華劇坊的「十二生肖」主題木偶戲、線上中國傳統音樂會等。活動組織者可上傳活動，更多信息可訪問bit.ly/4lzOqK9。

移民 法拉盛 紐約市

上一則

市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

下一則

抗議川普施政 紐約民眾上街加入全美逾700場示威活動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

5╱25亞裔端午文化美食節 攤位招募

5╱25亞裔端午文化美食節 攤位招募
逾280件作品參賽 法拉盛詩歌節頒獎

逾280件作品參賽 法拉盛詩歌節頒獎
老成都春季全場六八折扣特惠 法拉盛最正宗川菜 不容錯過的難忘滋味

老成都春季全場六八折扣特惠 法拉盛最正宗川菜 不容錯過的難忘滋味
漢藏草藥堂男性專科名老中醫鄭聖星 以漢藏醫藥精髓 攻克陽痿頑症

漢藏草藥堂男性專科名老中醫鄭聖星 以漢藏醫藥精髓 攻克陽痿頑症

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人