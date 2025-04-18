質疑移民講座教如何躲ICE追捕 眾院國安委員會調查華策會

國會眾議院國土安全委員會近日發聲明表示，他們正在調查華人策劃協會(簡稱華策會，CPC)，稱該機構員工有教導非法移民 如何躲避移民執法之嫌犯，同時他們要求華策會配合調查，提供聯邦資金明細及會議紀錄等。該調查源自華策會曾在紐約開展的一場移民講座，講座後遭保守派監督機構舉報，此前，華策會回應，他們只是單純提供資訊，讓與會者知道自身權利所在，而並未鼓勵民眾規避法律。

國安委員會主席格林(Mark Green)和布雷欽(Josh Brecheen)，近日致信華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)。信中稱，一段曝光在網上的影片顯示，華策會政策與公共事務辦公室主任科文(Carlyn Cowen)正在紐約的一場研討會上向聽眾講解躲避移民執法的策略。根據影片，科文強調「強化安全措施」(Hardening your physical space)在面對潛在的執法人員突襲時的重要性；同時，另一名來自紐約移民聯盟(NYIC)的職員則講解了識別移民執法人員身分並盡可能減少接觸的方式。

格林和布雷欽隨後指出，華策會從2022年起，曾接收來自聯邦健康和人事服務部(HHS)的140萬元資金，還「可能」通過紐約州 ，也獲得了聯邦資金，比如聯邦緊急事務管理局(FEMA)支付給紐約州和紐約市的應急庇護所補助等。信中指控，華策會的收入近年來穩步提升，卻致力幫助非法移民，並曾在幾年前支持主張廢除移民和海關執法局(ICE)。不過，信中並未給出證據，證實華策會的營收與聯邦資助之間的聯繫。

此信件要求華策會提交相應材料以配合調查，材料清單達11項，其中包括涉及今年3月和去年11月兩場移民事務講座的一切通信紀錄、文稿、照片、宣傳冊，以及自2021年1月20日以來華策會本部、華策會家庭護理員部門和租客與房屋服務部門的一切檔案資料。此外，信中還要求華策會提供整個拜登 政府任內聯邦官員與華策會就聯邦補助問題進行的討論紀錄，以及該期間內華策會與任何外國資金相關的紀錄。

截至發稿時，華策會方面尚未對此信件內容作出回應。

華策會在紐約為移民群體舉辦的「認識你的權利」相關講座，在本月初曾遭到過本地保守派杯葛。根據社群平台的線索，國會共和黨人要求華策會配合調查所依據的影片，就來自於這次風波，保守派機構「Oversight Project」當時稱他們會向川普政府舉報。何永康當時回應稱，華策會「舉辦講座的目的並非鼓勵民眾對抗法律，而是單純提供資訊，並讓參與者了解自己的權利然後自行決定是否行使。」