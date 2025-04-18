質疑移民講座教如何躲ICE追捕 眾院國安委員會調查華策會
國會眾議院國土安全委員會近日發聲明表示，他們正在調查華人策劃協會(簡稱華策會，CPC)，稱該機構員工有教導非法移民如何躲避移民執法之嫌犯，同時他們要求華策會配合調查，提供聯邦資金明細及會議紀錄等。該調查源自華策會曾在紐約開展的一場移民講座，講座後遭保守派監督機構舉報，此前，華策會回應，他們只是單純提供資訊，讓與會者知道自身權利所在，而並未鼓勵民眾規避法律。
國安委員會主席格林(Mark Green)和布雷欽(Josh Brecheen)，近日致信華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)。信中稱，一段曝光在網上的影片顯示，華策會政策與公共事務辦公室主任科文(Carlyn Cowen)正在紐約的一場研討會上向聽眾講解躲避移民執法的策略。根據影片，科文強調「強化安全措施」(Hardening your physical space)在面對潛在的執法人員突襲時的重要性；同時，另一名來自紐約移民聯盟(NYIC)的職員則講解了識別移民執法人員身分並盡可能減少接觸的方式。
格林和布雷欽隨後指出，華策會從2022年起，曾接收來自聯邦健康和人事服務部(HHS)的140萬元資金，還「可能」通過紐約州，也獲得了聯邦資金，比如聯邦緊急事務管理局(FEMA)支付給紐約州和紐約市的應急庇護所補助等。信中指控，華策會的收入近年來穩步提升，卻致力幫助非法移民，並曾在幾年前支持主張廢除移民和海關執法局(ICE)。不過，信中並未給出證據，證實華策會的營收與聯邦資助之間的聯繫。
此信件要求華策會提交相應材料以配合調查，材料清單達11項，其中包括涉及今年3月和去年11月兩場移民事務講座的一切通信紀錄、文稿、照片、宣傳冊，以及自2021年1月20日以來華策會本部、華策會家庭護理員部門和租客與房屋服務部門的一切檔案資料。此外，信中還要求華策會提供整個拜登政府任內聯邦官員與華策會就聯邦補助問題進行的討論紀錄，以及該期間內華策會與任何外國資金相關的紀錄。
截至發稿時，華策會方面尚未對此信件內容作出回應。
華策會在紐約為移民群體舉辦的「認識你的權利」相關講座，在本月初曾遭到過本地保守派杯葛。根據社群平台的線索，國會共和黨人要求華策會配合調查所依據的影片，就來自於這次風波，保守派機構「Oversight Project」當時稱他們會向川普政府舉報。何永康當時回應稱，華策會「舉辦講座的目的並非鼓勵民眾對抗法律，而是單純提供資訊，並讓參與者了解自己的權利然後自行決定是否行使。」
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