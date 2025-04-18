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紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

記者許君達╱紐約報導
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紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市人力資源局(HRA)宣布，從本月28日(周一)起，領取聯邦現金補助的市民將必須提交積極求職或無法工作的證明，才能繼續領取這項福利。

現金補助來自聯邦「臨時援助貧困家庭計畫」(TANF)，符合條件的低收入家庭，可按月領取金額不等的現金補助，最長可連續領取60個月。根據新規，申請人必須在三種證明材料中任選其一，選項包括正在工作、正在參加市府資助的就業培訓項目，或者因精神或身體殘疾而無法工作的證明，否則將失去領取福利的資格。

此次更改恢復了該項聯邦補助原本的要求，2020年新冠疫情爆發後，紐約市曾臨時放寬標準，不要求申請者提交就業或殘疾證明。負責監督福利發放的紐約州監督機構早在2021年就要求各地方恢復提交工作證明的要求，但紐約市拖延了近四年才執行，是全州範圍內最後一個恢復原有規定的行政區。

現金補助是針對極低收入者推出的福利，由聯邦出資、各州負責發放。補助金通過EBT卡發放，流程較為簡便快捷，但補助金額也很微薄。通常，一個三口之家每月收入須低於789元才能符合資格，每人每月補助金額為183元，有家庭的申請者可獲得的金額相應增加、住在遊民所等庇護設施內的無家可歸者的補助金則低至45元。

數據顯示，紐約市內依靠現金補助維持生活的人數在2020年疫情爆發前達到近十年來的最低谷，約32萬5000人。疫情爆發後，申領補助的人數出現短暫暴增，到2021年下半年回落到低位。然而從2022年開始，雖然疫情危機逐漸消退，但領取現金補助的人數卻迅猛增長，至今已達到近60萬。

疫情 紐約市 低收入

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