市警局長整頓警紀 撤銷追訴期豁免、加重懲處

市警局長蒂池強硬整頓警紀，撤銷時限豁免政策並加重懲處。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，將對涉及不當行為的警員採取更嚴格的懲處措施，並推翻前任局長的多項寬鬆做法。

上任僅五個月的蒂池指出，在新設內部審查架構首度啟用的3月，警方對警察監察委員會(CCRB)證實屬實的案件採取紀律行動的比率達100%，遠高於其前任任內最後一個月的87%。

盡管蒂池未明確指出她所指涉的是哪一任前任局長，但她也強調在處理較輕微的不當行為上將有重大改變。

她在市民反犯罪委員會(Citizens Crime Commission)的演說中指，針對較輕微違規行為的處分率也已由2%飆升至90%。同時，她提出兩項改革，對涉及違規攔查的警員不再僅以再教育處理，而是必須接受正式紀律處分，並終止以時效為由的大規模銷案。

由於去年因時效規定遭撤銷的投訴高達890宗，蒂池強調未來警方將盡力審理所有案件，「無論收到時已過多久」。

在最近的判例中，蒂池同意革職華埠 五分局前局長張保羅(Paul Zangrilli)，其三年前在到崗前飲酒並造成警車碰撞，隨後被曼哈頓地區檢察官辦公室起訴。此外，在非值勤期間打架的警佐羅林斯(Andy Rollins)被強制退休 ；兩名違規開槍的警員莫里亞蒂(Lauren Moriarty)和羅德里格茲(Will Rodriguez)，所獲懲處從建議的60天延長至90天。

在另一宗涉及警員惠靈頓(Wesley Wellington)未舉報同僚不當行為的案件中，蒂池也將處罰從建議的五天增加至十天。

依據現行程序，涉違紀警員先於內部行政法庭接受審理，待法官提出如扣減假期、暫時停職等處分建議後，最終決定權由局長掌握，可加重、減輕或維持原判。

過去數任局長中，包括卡班(Edward Caban)與西維爾(Keechant Sewell)等，因未能有效追究警員責任而受到批評，其中卡班曾據報撤銷數百宗投訴。