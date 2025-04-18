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ICE紐約逮逾200非法移民 多為重罪犯

記者劉梓祁／紐約報導
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ICE紐約市逮捕逾200人，為嚴重犯罪前科非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，為嚴重犯罪前科非法移民。(取自移民執法局)

根據聯邦移民及海關執法局(ICE)，在本月稍早的非法移民打擊行動中，六天內，有超過200人在紐約市及周邊被捕，其中包括已定罪的性犯罪者與毒梟。

根據移民執法局，執法人員在本月6日至12日在紐約市及長島、下哈德遜河谷(Lower Hudson Valley)等地加強展開針對性執法行動，共拘捕206名非法入境人士。

當中，超過半數擁有重大刑事定罪紀錄，或目前正面臨如謀殺、攻擊、縱火、強姦、毒品與非法持有槍械等指控。同時，有一人是其母國通緝的外籍逃犯，另一人則在菲律賓有謀殺罪定罪紀錄。

執法局代理局長萊昂斯(Todd M. Lyons)表示，本次行動主要聚焦對社區造成重大威脅的外籍刑事罪犯，被捕者當中121人已被定罪或正面臨重罪起訴。一周之內，執法人員在犯罪最猖獗的社區中拘捕超過200人，顯著提升了公共安全。

據當局紐約市代理區域主任阿莫多瓦(Judith Almodovar)，被捕者包括與國際犯罪組織「MS-13」、阿拉瓜列車幫(Tren de Aragua)、南方幫(Sureños)與第18街幫派(18th Street Gang)有關聯人士。

當局還指，多名嫌犯因地方政府拒絕配合移民拘留令而獲釋後、再遭聯邦單位逮捕，因此聯邦各機構將持續合作，將暴力犯罪外籍人士移出社區。參與此次行動的還有聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)和海軍陸戰隊(USMC)等部門的紐約辦公室。

本次突襲行動中，被逮捕的部分重犯包括22歲的門多薩(Edimar Alejandra Colmenares Mendoza)，她為委內瑞拉暴力幫派「阿拉瓜列車」的成員，此前曾因共謀、盜竊及持有贓物等罪名被起訴。

來自西班牙的23歲非法移民貢薩雷斯-恩卡拉達(Camilo Cesar Gonzales-Encalada)為「南方幫」成員，錄有包括襲擊、非法持有裝填子彈的武器及非法持有管制藥物等定罪；25歲的厄瓜多爾非法移民金博-佩雷斯(Alexander Steven Jimbo-Perez)，曾因意圖造成身體傷害的襲擊罪、以傷害未滿17歲兒童為目的行事、非法持有贓物及身體接觸騷擾等罪名被捕。

由於紐約市的「庇護城市」(Sanctuary City)法律限制警方與聯邦移民當局的合作，市警只能在法官下達刑事拘留令時才可與移民執法局合作。市長亞當斯(Eric Adams)早前表示，他支持各層級的執法合作。

在上月，移民執法局也於紐約展開行動，逮捕了133名犯罪移民，其中包括一位50歲、來自中國的非法移民，其曾因襲擊罪被定罪。

ICE紐約市逮捕逾200人，為嚴重犯罪前科非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，為嚴重犯罪前科非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，包括嚴重有犯罪前科的非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，包括嚴重有犯罪前科的非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，為嚴重犯罪前科非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，為嚴重犯罪前科非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，包括嚴重有犯罪前科的非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，包括嚴重有犯罪前科的非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，包括嚴重有犯罪前科的非法移民。(取自移民執法局)
ICE紐約市逮捕逾200人，包括嚴重有犯罪前科的非法移民。(取自移民執法局)

非法移民 紐約市 暴力犯罪

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