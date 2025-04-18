紐約親子互助會 春季復活節尋彩蛋活動

紐約親子互助會春季復活節尋彩蛋活動將在19日舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約親子 互助會第九屆春季復活節 尋彩蛋活動將於19日(周六)在布碌崙 (布魯克林)愛立信公園(Leif Ericson Park)6、7大道之間舉行。親子互助會負責人黃妮可在記者會上說，今年的尋彩蛋活動，該會準備了2萬枚彩蛋，一定讓小朋友們玩得開心。

復活節活動當天11點開始，尋彩蛋活動12時開始，今年參加復活節尋彩蛋活動的小朋友將分為三組，分別是五歲及以下組、六至12歲組以及特殊兒童組。每次有100只籃子供小朋友尋彩蛋，不管撿到多少個彩蛋，小朋友最多可以換三張禮品票，用來換玩具和禮品。黃妮可說，特殊兒童組是今年新設的組別，主要是為了讓特殊兒童也能到現場參與尋彩蛋，共享復活節和春天的快樂。

據了解，每年親子互助會的尋彩蛋活動都非常熱鬧，往往會吸引數千名家長兒童參加。為了迎接眾多參與者，親子互助會今年準備了比往年更豐富的活動，包括兒童歌舞表演、武術表演、攤位遊戲、手工製作和實用信息咨詢等。

市議員莊文怡，以及市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)和州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)的代表在這次記者會上發言。華策會、松柏之家、布碌崙華人聯合會、彩虹屋、百康仁德和親情健保等30多家此次活動的合作機構的代表也參加了這次記者會。