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關稅動盪 8大道車衣業怕從中國進貨卡關 部分商家歇業

記者馬璿╱紐約報導
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紐約布碌崙(布魯克林)商業熱點8大道數個成衣與棉被業者反應，面對如今關稅動盪，他們已經不敢輕易叫貨，甚至有店家不敵日益上漲的成本，已決定歇業並清倉出售所有存貨。(記者馬璿／攝影)
紐約布碌崙(布魯克林)商業熱點8大道數個成衣與棉被業者反應，面對如今關稅動盪，他們已經不敢輕易叫貨，甚至有店家不敵日益上漲的成本，已決定歇業並清倉出售所有存貨。(記者馬璿／攝影)

近日川普政府與中國的關稅戰，不只影響股市波動，還連帶諸多小商家進貨受阻。其中，需在換季數個月前進貨的紡織業者更是叫苦連天，紐約布碌崙(布魯克林)商業熱點8大道數個成衣與棉被業者反應，面對如今動盪，他們已經不敢輕易進貨，甚至有店家不敵日益上漲的成本，已決定歇業並清倉出售所有存貨。

美中兩方近期的報復性關稅斡旋，使得多項進出口商品的平均稅率飆升，雖然目前提升至245%的關稅非全面性，但資本額較小的在地企業已開始感受到進貨壓力。在8大道經營服飾店的林女士表示，已經聽說上游廠商陸續遇到卡關問題，她擔心從中國叫的貨不來，作為下游商家只能乾脆減少進貨量。然而，減少進貨問題也並未解決，由於流行趨勢與季節不斷變動，衣物必須跟著換季，初春又正值進夏裝的時間，關稅浮動已經影響到她銷售的進度與時程。

林女士補充，由於關稅導致許多日用品及食品價格上升，但衣物並非必需品，若是因成本增加而調漲價格，還可能會影響銷量。「現在什麼都在漲，人心惶惶，但也只能觀察，等看看之後會不會降下來。」

門口已經貼上清倉拍賣的紡織店店員陳先生，聽聞關稅議題則坦言「肯定影響生意」。他表示，如今關稅變化及不明朗的未來，讓經營該店的老闆臨時決定直接歇業，尤其紡織品因品質和華人習慣問題，他們的棉被一直都堅持從中國進口，但關稅導致進貨價不穩定，他們已經無法再自行吸收成本。

玉如意家紡的老闆陳先生則表示，由於交貨過程好商談、人力與匯率價格低，以及生產鏈成...
玉如意家紡的老闆陳先生則表示，由於交貨過程好商談、人力與匯率價格低，以及生產鏈成熟等原因，長期都跟中國廠商合作，但關稅的影響太大讓他們不敢輕舉妄動。(記者馬璿／攝影)

玉如意家紡的老闆陳先生則表示，由於交貨過程好商談、人力與匯率價格低，以及生產鏈相對成熟等原因，長期都跟中國廠商合作，但關稅的影響太大讓他們不敢輕舉妄動。他表示，目前店裡20%的貨量都是在關稅前進貨，所以目前還未有大變化。但他觀察認為之後不只進貨成本會上升，「還會是不符合常理的價格」，使得作為下游商家的他即使再怎麼習慣也不敢再從中國叫貨。

他也表示，等到關稅談判塵埃落定之前，他都不會再進貨，加上已經有顧客抱怨為何價格變貴，雖然部分客人理解情勢，但他仍需要反覆跟顧客解釋關稅帶來的影響，也讓他深感無奈。「尊嚴不能當飯吃，談判過程最終吃虧的還是消費者跟商家，後果都是人民埋單。」

關稅 8大道 匯率

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