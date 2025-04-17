多次遭查抄 8大道攤販激憤討說法

8大道攤販與清潔局官員座談，反映難處。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 一名水果攤販的貨物14日被市執法人員查抄一事，以及近期當局針對8大道攤商們的多次執法，廣泛引起華社及攤商關注。多位攤商表示沒收物品的做法使他們損失慘重，民代則表示當局執法缺乏正當程序，也應配備會說中文的工作人員前來溝通。

14日被查抄的水果攤攤主歐先生表示，過去執法人員開了罰單就走，如今稍稍違規就沒收貨物，水果之類根本就拿不回來，查抄貨物對他的打擊很大。

近期紐約州警與市清潔局頻繁稽查布碌崙8大道攤商，並在未開罰單情況下逕自沒收商品，引起多家商戶困惑與不滿。(記者馬璿／攝影)

在8大道開超市的陳先生說，水果攤被查抄讓他感覺唇亡齒寒。執法人員如今不是在抓無證攤販，而是拿他們這些有證商家開刀。無證攤販在來人時一哄而散，而他們卻因有固定的經營場所成為了執法目標，此種做法有失公平。

53街的攤商黃女士則表示，2023年至今已被開罰及沒收共計六次，前兩次罰款各2000元。她表示，開業近五年從未遇過如此密集執法，第三次之後甚至未被告知違規原因，讓不諳英語的她倍感不尊重。黃女士也質疑，若經營不合法，為何能取得營業執照。

經營服飾的李先生指出，他在10日因「擺放超過規定範圍」，被沒收價值約4000元商品並被罰50元，過程中，無人實際丈量，但他花費近八小時才取回商品。後來諮詢市府才知，服飾類不需人行道攤位執照，令他更加不滿。

攤販代表普遍認為查抄作為私人財產的貨物無法忍受，有過度執法之嫌。這讓有照商家每天擔驚受怕，繼而也影響8大道的經濟。攤販們希望清潔局對歐先生一案有明確的說法，想知道水果攤到底是否合法，為何要查抄以及處理問題。

有攤商經不起再被抄 已歇業

另一方面，由於多家攤商因無法負擔店租，常與商家分租人行道空間營業。許多攤販由會計師協助申請營業執照，卻因一地址不得有兩牌照、不符人行道攤位(Stoop Line Stand)規定而遭罰。

在54街經營水果店十餘年的鄭女士表示，她三個月內商品遭沒收四次，損失逾5000元，不知如何申訴。兩周前突襲檢查後，她已暫時歇業，「擺了怕被沒收，不擺家裡三個小孩要養，真的很兩難。」

一名未具名、無牌照攤商回憶執法過程時激動落淚，表示自己曾想申請執照，卻被以「華人申請太多」為由拒絕。他已年逾60，無法另謀生計，只為應付房租才出來擺攤。進貨成本因關稅上升，生意已陷困境，頻繁稽查更讓他血本無歸。「我們不偷不搶，也維持整潔，為什麼一直來沒收？」

民代：應予申訴機會

當日下午，市議員莊文怡則召集十名8大道的攤販，代表與講中文的清潔局官員陳景儒(Jason Chen)座談，並反映商販的難處。清潔局陳景儒表示，此行為傾聽大家意見。清潔局執法條例現已有新版本，將盡快相傳，希望大家了解並遵守法律的要求。

莊文怡則表示，她已向市長辦公室反應。希望清潔局今後在8大道執法時能有說中文的人員在場，也表示商家今後若遇到問題，多向她的辦公室提出，她一定盡全力幫忙。

第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)表示，當局執法缺乏正當程序(Due Process)，應事前告知違規或透過罰單給予申訴機會，並提供中文翻譯，而非反覆沒收壓縮小商家生存空間。(鄭永佳辦公室提供)

第49選區州眾議員鄭永佳表示，當局執法缺乏正當程序(Due Process)，應事前告知違規，或透過罰單給予申訴機會，並提供中文翻譯，而非反覆壓縮小商家的生存空間。

鄭永佳指出，近幾次執法已有20多家攤商受波及，他將與市清潔局會談。其高級顧問趙靖桉也表示，若當局真欲解決問題，應辦中文講座，說明合法經營方式並設寬限期，而非一味沒收。

市清潔局聲明則指出，執法前通常會張貼警告標誌，但仍會視情況強力執法，以維護街道整潔與市民生活品質。多名8大道攤販因拒絕出示身分證明，依規定其商品將被視為「遺棄物」予以沒收。

市清潔局回應，他們非制定罰責單位，僅負責執行。執法重點為攤販導致的髒亂、安全與衛生問題，包括攤位過夜未收、阻礙人行道、地鐵 、公車站與店家門口等情形。安全的沒收食品將捐至食物銀行，不適者則堆肥處理；攤販設備則可申請領回。欲合法擺攤者須依程序取得執照，指引已提供多語言版本供查詢。