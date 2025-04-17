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亞當斯：新預算案將保留學前班1.67億撥款

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布，他將在即將發表的初步預算中，恢復三歲班(3-K)與學前班(Pre-K)的1億6700萬元經費。(圖片來自於市長辦公室)
紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布，他將在即將發表的初步預算中，恢復三歲班(3-K)與學前班(Pre-K)的1億6700萬元經費。(圖片來自於市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)16日宣布，將在即將發表的初步預算中恢復三歲班(3-K)與學前班(Pre-K)的1億6700萬元經費；亞當斯表示，他已為學前教育設立基準化(baselining)撥款，讓相關計畫能在未來也獲得相同水準的經費支持。

在1億6700萬元經費中，1億1200萬元將用於擴大針對3歲兒童的學前教育，5500萬元用於普及學前特殊教育。儘管亞當斯表示為學前班撥款設立了基準化經費，以保障此類計畫未來所獲得的撥款，但目前的經費數字仍少於市議會所要求的1億9700萬元。

「史無前例地，我們將設立基準化撥款，每年為支持非常受歡迎以及非常必要的學前班計畫提供1億7000萬元」，亞當斯在記者會上表示，「(基準化)意味著任何政府都不能搞砸這項資金，也不能碰它，這筆資金將永久性地存在預算案中」。

自亞當斯上任以來，其政府每年均削減學前班資金，而這一議題也成為了市長與市議會爭論的焦點。市議會一直試圖推動學前班普及計畫，而亞當斯則稱，因學前班名額常有空位，必須削減經費。

在亞當斯宣布恢復學前班預算後，市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議會財務委員會主席紀思庭(Justin Brannan)以及教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)發表聯合聲明稱，其恢復的預算不包括延長托兒天數與時間、及推廣學前班計畫所需要的經費。

儘管亞當斯此前多次將學前班計畫管理不善的問題，歸咎於前市長白思豪(Bill de Blasio)政府；但白思豪在16日的記者會上仍為亞當斯站台，稱讚其基準化學前班預算的做法。

亞當斯 白思豪 紐約市

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