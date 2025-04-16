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CBP烏龍… 群發驅逐電郵寄錯人 紐約新移民恐慌

記者曹馨元／紐約報導
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一封由國土安全部(DHS)群發給眾多新移民的郵件稱，由於川普政府已經終止允許無證移民入境的假釋計畫，該收件人應立即離境。（美聯社）
一封由國土安全部(DHS)群發給眾多新移民的郵件稱，由於川普政府已經終止允許無證移民入境的假釋計畫，該收件人應立即離境。（美聯社）

近日，一封由國土安全局(DHS)群發給眾多新移民的電子郵件稱，由於川普政府已經終止允許無證移民入境的假釋計畫，凡收到郵件者，應立即離境，「不要試圖留在美國，聯邦政府會找到你」。盡管郵件內容針對特定的無證移民，但也有持學生簽證(F1)來美、無任何犯罪紀錄的華人學生也收到這份郵件，驚慌得「晚上睡不著覺」。

前總統拜登任內，曾啟動針對古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉(CHNV)國民及其直系親屬的人道假釋(humanitarian parole)計畫，但該計畫於上月被國土安全局叫停；官員表示，若通過假釋留美的無證移民未獲個別核准延期，就須在這一計畫失效前自行離開美國，否則將面對遣返程序。

然而，這封本應發送給假釋留美移民的郵件，卻錯發至華人留學生甚至美國公民，引起恐慌與困惑。一名華人留學生在小紅書的「學簽被撤互助群」裡求助說，自己在11日(周五)凌晨收到了這封通知可能被驅逐的郵件，但信中並沒有指名收件人，而發送方則為[email protected]

華生收到信 嚇到睡不著

該名學生稱，自己通過學生簽證留學美國，未曾有過任何「不良記錄」、也從未在入境美國時遭海關人員關「小黑屋」盤問；盡管知道「假釋」是針對特定的無證移民，但還是陷入恐慌，「好可怕啊，我一晚上都沒睡著覺」。

在次日諮詢了學校的國際中心後，校方告知這名學生「是CBP(聯邦海關與邊境保護局)發錯了」，雖不知道具體原因，但「學校大致意思是CBP行政人員失職」；同時，校方也提醒這名學生，「近期出門要帶好護照、i20、i94」等相關文件。

CBP承認驅逐郵件部分錯發

CBP發言人班斯巴赫(Steve Bansbach)回應表示，這封驅逐郵件針對「沒有合法居留身分的人士」發出，同時承認部分郵件「存在寄錯的情況」；他也強調，作為外國人，「待在美國是一種特權，而非權利」。

據英文媒體Gothamist報導，法律援助協會(Legal Aid Society)的移民律師沙菲庫拉(Hasan Shafiqullah)雖是美國公民，但也收到了這封驅逐郵件，「他們在群發電子郵件時，連收件人名字都未標明，也沒有針對個人情況提出個人化要求，這是完全魯莽和不負責任的」。

移民 學生簽證 華人

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